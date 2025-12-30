El gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá a insistir en 2026 con un proyecto para habilitar la reelección indefinida de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa buscará derogar el límite vigente desde 2016 y será enviada a la Legislatura provincial, según confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La decisión responde a un acuerdo político con los jefes comunales que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que lanzó el propio Kicillof y que reúne a unos 40 intendentes. Para ese sector, eliminar la restricción es clave para ordenar el armado territorial del peronismo de cara a los próximos años y, especialmente, al escenario electoral de 2027.

Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que la actual normativa impide competir a una gran cantidad de intendentes y condiciona el mapa político provincial. La ley sancionada en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal, estableció límites a las reelecciones consecutivas de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Aunque una modificación posterior permitió una nueva postulación en 2023, cerró definitivamente esa posibilidad para el próximo turno electoral.

En ese marco, 82 de los 135 intendentes bonaerenses no podrían presentarse nuevamente en 2027 si no se cambia la ley. La mayor cantidad de casos se concentra en la Quinta Sección Electoral, seguida por la Primera y la Tercera. Para el kicillofismo, el esquema actual es restrictivo y no refleja la voluntad popular.

Bianco fue explícito al defender la postura del Gobierno provincial al señalar que impedir una reelección tiene un carácter proscriptivo y que la continuidad de un intendente debe resolverse exclusivamente en las urnas. Según planteó, si un jefe comunal logra mantenerse en el cargo es porque cuenta con el respaldo de los vecinos y una gestión avalada por el voto.

El reclamo de los intendentes es uno de los puntos centrales del acuerdo político que sellaron con Kicillof durante este año, aunque hasta ahora no se lograron los consensos legislativos necesarios para avanzar. El tema ya generó fuertes discusiones internas dentro del peronismo y expuso tensiones entre los distintos sectores.

En el Senado provincial, incluso, avanzó este año un proyecto que restituía las reelecciones indefinidas solo para cargos legislativos, pero la iniciativa se frenó en la Cámara de Diputados. Desde el entorno del gobernador interpretaron ese movimiento como una señal política, ya que dejaba afuera a los intendentes, un actor clave para su armado territorial.

Las diferencias internas siguen siendo el principal escollo. El Frente Renovador mantiene su rechazo a volver al esquema de reelecciones indefinidas, aunque adelantó que no bloqueará el debate si se alcanza el quórum. Otros bloques, en tanto, buscan incluir la discusión dentro de una reforma política más amplia que podría sumar temas como la Boleta Única de Papel o la eliminación de las PASO.

Con un año sin elecciones por delante, Kicillof apuesta a reabrir el debate y construir mayorías para una iniciativa que los intendentes consideran decisiva para su futuro político y para el rumbo del peronismo bonaerense.