Domingo 07 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Así se hace el mejor dulce de leche casero: receta, secretos y un truco imbatible

No importa si fue en la cocina de Rosas, en el campo uruguayo o en tierras mexicanas: el dulce de leche es un clásico latinoamericano. Con esta receta sencilla y un consejo clave para que nunca se te pegue, vas a poder preparar en casa el sabor más argentino de todos.

Por Carmen Sanmartin
Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 13:34
Las primeras referencias que se conocen sobre el origen del dulce de leche, se remontan al siglo XIX, aunque todavía no hay una que prevalezca sobre otra. Alunas teorías apuntan a entornos rurales, otras a cocinas aristocráticas y tres países se disputan su autoría: Argentina, Uruguay y México.

En Argentina la historia conocida sostiene que una criada de Juan Manuel de Rosas habría dejado una olla con leche al fuego por descuido y así nació el dulce de leche. Mmm…¿cómo no se le pegó es la pregunta?

Uruguay atribuye su origen a la tradición gaucha y al folclore local.

Mientras que en México existe una preparación similar conocida como “caqueta” elaborada también con leche y azúcar, cuya antigüedad es comparable a las otras versiones latinoamericanas.

Es verdad que en el contexto del siglo XIX en América Latina con la llegada de los colonizadores y un mayor acceso a ingredientes como la leche y el azúcar, toda historia puede ser posible.

Lo que sí es cierto, es que el dulce de leche es un manjar característico de la gastronomía de América Latina y si hay un país que lo adora, es sin dudas Argentina. Las vi a mi madre y a mi abuela hacerlo durante años, nunca imaginé que algún día, yo también podría producirlo en forma casera y disfrutarlo con mis hijos y sus amigos.
Aquí va la receta, fácil y sencilla, sólo requiere que le prestes atención, para que no te pase lo que a la criada de Rosas y se te queme, porque estoy casi segura de que se le quemó.

Ingredientes
1 litro de leche
350 gramos de azúcar
½ cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de esencia de vainilla

Un secreto, para que el dulce no se pegue, colocar en el fondo de la olla unas 10 o 15 bolitas (canicas) cuando el dulce comience a hervir se moverán y evitaran un mal rato. 

Colocar todos los ingredientes en una olla preferentemente de hierro o cobre, no es excluyente. Llevar a fuego medio y remover constantemente para evitar que se pegue o se forman grumos.

Cuando comience a hervir bajar el fuego al mínimo y mantenerlo así para evitar que la mezcla se derrame o se queme.

Continuar removiendo de manera frecuente, sobre todo a medida que la preparación se va espesando y adquiera un color marrón claro. Este proceso suele durar 1 hora y 1 hora y 30 minutos, a veces un poquito más.

Es importante ir colocando sobre un plato limpio y frío pequeñas cantidades y comprobar el punto de la preparación.

Cuando se haya logrado una consistencia espesa, cremosa y un color caramelo, retirar del fuego.

Para comprobar si está en su punto justo, colocar una pequeña cantidad sobre un plato, si al pasar el dedo la huella queda marcada y no se junta, has logrado un dulce de leche casero que hará  historia.

Una vez frío colocar en frascos previamente esterilizados y cerrar herméticamente.

Hay que tener en cuenta que la preparación se reduce a medida que se cocina, por lo que si deseas hacer una cantidad que valga la pena, tendrás que pensar en utilizar 2 o 3 litros de leche con las proporciones de azúcar, bicarbonato de sodio y vainilla correspondientes.

Ahora a brillar en la cocina, que en la vida ya lo has logrado.

