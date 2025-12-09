Gripe H3N2 K: alerta en EE.UU. y Europa por el fuerte brote

La llegada del invierno en el hemisferio norte modificó los patrones habituales de la gripe. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad gripal comenzó 3 a 6 semanas antes de lo previsto, elevando la demanda en hospitales y clínicas de Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Canadá, Italia y Japón.

En todos estos países, las autoridades sanitarias reportan un aumento sostenido de consultas y urgencias. Los servicios de pediatría y geriatría son los más afectados por la falta de camas disponibles.

España, Alemania y Reino Unido registran picos tempranos

En España, el Instituto de Salud Carlos III informó una incidencia que multiplicó por diez los registros del año anterior. En Alemania y el Reino Unido, los centros asistenciales activaron refuerzos extraordinarios para contener el aumento de contagios.

Múltiples virus en simultáneo complican el diagnóstico

La circulación concurrente de gripe H3N2, virus respiratorio sincitial (VRS) y SARS-CoV-2 genera un escenario más complejo. Los equipos médicos recurren a pruebas combinadas para distinguir los cuadros clínicos, lo que eleva los tiempos de espera y obliga a activar planes de contingencia.

H3N2 subclado K: por qué se propaga tan rápido

La variante H3N2 subclado K despertó atención por incorporar mutaciones que reducen la eficacia de la respuesta inmunitaria, tanto natural como por vacunas. Según Andrew Pekosz (Universidad Johns Hopkins), estas modificaciones favorecen la transmisión en espacios cerrados y poco ventilados, característicos del invierno.

Los síntomas más reportados incluyen fiebre alta, dolores musculares, tos seca, malestar general y una fatiga más intensa que en temporadas previas. Los casos graves afectan principalmente a niños pequeños, mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.

Medidas sanitarias ante hospitales al límite

Sistemas de salud de Francia, Canadá, Italia y Estados Unidos reorganizaron guardias y habilitaron áreas específicas para pacientes con síntomas respiratorios. En Japón y el Reino Unido, se recomienda el aislamiento domiciliario ante signos gripales, especialmente en menores.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) advierte que, aunque la mayoría de los cuadros son leves, la combinación de virus puede afectar el funcionamiento rutinario de los sistemas sanitarios si el ritmo de contagios continúa.

Grupos de riesgo y cómo protegerse

Aunque la efectividad de la vacuna pueda ser menor frente al subclado K, la OMS y los organismos nacionales insisten en la inmunización para reducir complicaciones. La recomendación prioriza a:

Adultos mayores.

Embarazadas.

Personas inmunocomprometidas.

Profesionales de la salud.

Niños con factores de riesgo.

El especialista Marc-Alain Widdowson, de la OMS/Europa, remarca: “Incluso cuando las cepas evolucionan, la vacuna antigripal sigue ofreciendo una protección significativa contra la hospitalización y la muerte”.

Medidas de prevención recomendadas