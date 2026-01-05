La película surcoreana "El Gran Diluvio" (The Great Flood) se estrenó en Netflix a nivel global en el cierre del año 2025 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más populares de la plataforma. Bajo la dirección de Kim Byung-woo, conocido por su destreza en manejar el suspenso dentro de espacios cerrados como en "The Terror Live", esta producción mezcla ciencia ficción, acción y supervivencia.

La trama se desarrolla durante el último día en la Tierra, cuando un diluvio apocalíptico ha sumergido la mayor parte del planeta bajo el agua. Sin embargo, el relato se centra en una batalla por la supervivencia dentro de un entorno muy limitado: un apartamento en un edificio de gran altura que se encuentra inundándose.

El Gran Diluvio: éxito surcoreano en Netflix a fin de 2025

A medida que el nivel del agua aumenta y la estructura del edificio comienza a ceder, la tensión crece. La película no solo muestra la lucha contra el desastre natural, sino que también revela secretos del pasado de los personajes y el motivo por el cual An-na es una pieza clave en el intento de rescate, mientras el mundo se desmorona.

Este enfoque en un escenario reducido pero cargado de suspenso y misterio ha capturado la atención de la audiencia global, posicionando a "El Gran Diluvio" como un fenómeno en Netflix que combina la acción con una historia humana profunda en medio de un cataclismo.