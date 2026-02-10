Un operativo policial realizado el viernes 6 de febrero en la localidad de Piedra del Águila permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes que era investigado desde hacía semanas. La diligencia fue encabezada por personal de la División Antinarcóticos Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría 8°, en el marco de una causa judicial por comercialización de drogas.

El procedimiento se concretó mediante una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia y ejecutada tras una serie de tareas investigativas que permitieron reunir pruebas sobre el funcionamiento del domicilio como presunto lugar de expendio de sustancias ilegales.

Durante el operativo, los efectivos policiales secuestraron clorhidrato de cocaína y distintos elementos utilizados para la venta y fraccionamiento de estupefacientes. Entre los objetos incautados se encuentran teléfonos celulares, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias de estiramiento, dinero en efectivo, comprimidos de clonazepam y un vehículo.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron imputadas en la causa. Una de ellas quedó detenida y a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras que la otra recuperó la libertad una vez finalizadas las actuaciones procesales correspondientes.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa, orientadas a determinar si existen otros involucrados en la comercialización de drogas en la zona. El operativo se enmarca en las acciones que llevan adelante las fuerzas de seguridad provinciales para combatir el narcomenudeo en distintas localidades del interior neuquino.