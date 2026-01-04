Más de 1.400 millones de pesos se repartieron en el sorteo extraordinario de Año Nuevo del Lotería Unificado, que se realizó el sábado por la noche con el bolillero de Lotería La Neuquina. El premio mayor fue para el número 43.011, que resultó ganador del primer premio con duplicador y repartió 588 millones de pesos, llevando la suerte a las provincias de Misiones y Catamarca.

El sorteo marcó el inicio del año con una fuerte expectativa en todo el país y dejó múltiples ganadores en distintas jurisdicciones. El duplicador correspondió al número 1, lo que permitió incrementar de manera significativa el monto del premio principal.

El segundo premio fue para el número 67.737, con billetes vendidos en Corrientes y Neuquén, mientras que el tercer premio quedó en manos del número 81.500, distribuido entre Mendoza y Corrientes. Además, uno de los premios más esperados, el certificado entero de un Fiat Cronos cero kilómetro, fue adjudicado al número 99.047.

La noche también dejó ganadores en los premios especiales por fracción, con dos cifras que se llevaron 5.500.000 pesos cada una: el número 35.335, fracción 3, y el 61.062, fracción 4.

Tras el exitoso sorteo de Año Nuevo, ya está confirmada la próxima cita para los apostadores. El especial de Reyes se realizará el 10 de enero y tendrá como protagonistas a los bolilleros de la Lotería de Río Negro, con nuevos premios millonarios en juego.