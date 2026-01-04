¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 03 de Enero, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Alerta costera oficial

Esperan mareas de más de 9 metros en Las Grutas: días y cuidados

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) alertó que se registrarán mareas extraordinarias en el golfo San Matías, con pleamares superiores a los 9 metros. El fenómeno puede afectar zonas costeras, actividades de pesca y navegación recreativa.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 21:35
PUBLICIDAD

El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informó que durante la primera semana de enero se producirán mareas extraordinarias en Las Grutas, uno de los principales destinos turísticos de Río Negro.

Según el organismo, las pleamares superarán los 9 metros entre el lunes 5 y el jueves 8 de enero en el golfo San Matías, lo que podría generar complicaciones en sectores bajos de la costa.

El fenómeno responde a una combinación astronómica típica de comienzos de año, que incrementa de forma temporal la altura máxima de las mareas y afecta especialmente a playas, áreas de pesca artesanal y zonas de navegación deportiva.

Días y horarios con mayor altura de marea

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el SHN, los picos de pleamar más altos previstos son los siguientes:

Cronograma de pleamares

  • Lunes 5 de enero: 00:50 – 9,07 metros

  • Martes 6 de enero: 01:38 – 9,12 metros

  • Miércoles 7 de enero: 02:26 – 9,05 metros

  • Jueves 8 de enero: 03:15 – 9,10 metros

Desde el viernes 9 de enero se espera un descenso progresivo de las alturas máximas, lo que marcará el cierre del período de mareas extraordinarias en la zona.

Recomendaciones para residentes y turistas

Ante este escenario, las autoridades y organismos de seguridad costera emitieron una serie de recomendaciones preventivas:

Precauciones clave

  • Evitar la circulación por zonas bajas durante los horarios de pleamar.

  • Extremar cuidados en actividades de pesca, especialmente desde la costa.

  • Tomar recaudos en navegación deportiva o recreativa.

  • Respetar la señalización costera y las indicaciones del personal de seguridad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD