El Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informó que durante la primera semana de enero se producirán mareas extraordinarias en Las Grutas, uno de los principales destinos turísticos de Río Negro.

Según el organismo, las pleamares superarán los 9 metros entre el lunes 5 y el jueves 8 de enero en el golfo San Matías, lo que podría generar complicaciones en sectores bajos de la costa.

El fenómeno responde a una combinación astronómica típica de comienzos de año, que incrementa de forma temporal la altura máxima de las mareas y afecta especialmente a playas, áreas de pesca artesanal y zonas de navegación deportiva.

Días y horarios con mayor altura de marea

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el SHN, los picos de pleamar más altos previstos son los siguientes:

Cronograma de pleamares

Lunes 5 de enero: 00:50 – 9,07 metros

Martes 6 de enero: 01:38 – 9,12 metros

Miércoles 7 de enero: 02:26 – 9,05 metros

Jueves 8 de enero: 03:15 – 9,10 metros

Desde el viernes 9 de enero se espera un descenso progresivo de las alturas máximas, lo que marcará el cierre del período de mareas extraordinarias en la zona.

Recomendaciones para residentes y turistas

Ante este escenario, las autoridades y organismos de seguridad costera emitieron una serie de recomendaciones preventivas:

Precauciones clave