Las llamas comenzaron durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 2.30, cuando los Bomberos Voluntarios de la localidad recibieron el alerta por un incendio de gran magnitud en una casa, en calle Los Robles 242 de Villa La Angostura, en Barrio Manzano.

Cuando llegó la primera dotación al lugar, constataron que se encontraba en fase de incendio generalizado, por lo cual la estructura completa estaba en llamas y complejizaba la realización de las tareas.

A partir de esto se desplegó un operativo de emergencia y en total llegaron tres móviles y varias dotaciones de bomberos, además de convocar a la Brigada de Incendios.

Afortunadamente, gracias a la rapidez y el trabajo en conjunto se logró contener las llamas, evitando que se expandan hacia viviendas cercanas. Además destacaron que no hubo heridos, tan solo se lamentaron daños materiales ya que el fuego destruyó por completo la casa.

Por el momento se desconoce cuáles fueron las causas que provocaron el incendio en la vivienda. Frente a la detección de focos de incendios intencionales en la localidad, reiteran la prohibición de hacer fuego en toda la provincia de Neuquén, ante la situación de emergencia ígnea.