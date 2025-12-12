Bavaroise de duraznos: una dulce tentación fresca y liviana para disfrutar en días calurosos

Continuamos con las propuestas gastronómicas para esta época del año, que llega con la ilusión del encuentro familiar. Te hemos acercado recetas saladas para cenas frías: vitel toné, torre de panqueques, tomates rellenos, torta de piononos y ahora llega el momento de los postres.

Una propuesta fresca y liviana para acompañar el brindis de la medianoche, es éste bavaroise de duraznos que seguramente se llevará todos los elogios.

Este postre se popularizó en Francia a principios del siglo XIX aunque hay quienes sostienen que en realidad fue Suiza su lugar de origen.

El nombre que lo identifica también tiene distintas historias pero todas conducen a la zona de Baviera en Alemania.

Es una propuesta fresca y rápida y lo más importante, no requiere horno, algo a lo que le escapamos por las altas temperaturas ambientales.

Puede hacerse con frutos rojos, de naranjas, chocolate o multifrutas, pero la receta de hoy es con duraznos.

Ingredientes (para 12 porciones)

2 piononos dulces, caseros o comprados.

Mermelada de duraznos, cantidad necesaria.

1 lata de duraznos en almíbar.

200 gramos de azúcar.

500 gramos crema de leche.

500 ml.de puré de duraznos

1 sobre de gelatina sin sabor o sabor durazno.

La forma del molde será la que prefieras, redondo, rectangular, acanalado o en copas individuales. Puede ser fijo o desmontable. Hay que tener en cuenta las proporciones para que no te sobre relleno.

Una vez elegido el molde, cubrimos la base y los laterales internos con los piononos.

Untamos la base y los laterales con abundante mermelada de duraznos.

Hidratamos la gelatina con el método que usemos habitualmente y dejamos que vaya cuajando.

Cortamos y procesamos los duraznos en almíbar con el azúcar y separamos 3 o 4 cucharadas para la decoración.

Aparte batimos la crema de leche a punto medio, le agregamos el puré de duraznos, la gelatina e integramos todo en forma envolvente.

Se vuelca ésta preparación en el molde y se lleva a la heladera unos 30 minutos aproximadamente.

Ahora se cubre toda la superficie con el puré de duraznos que reservamos y llevamos de nuevo a la heladera hasta el día siguiente.

Llegado el momento se puede desmoldar o no.

La decoración es parte de tu creatividad.

Se puede coronar con obleas, gajos de duraznos frescos o en almíbar, copos de crema chantilly, cerezas frescas o al marrasquino, lo que tu imaginación y tu intuición te dicten.

Deseo que lo disfruten y que nos dejes tu comentario para seguir acercándote cosas ricas para ésta y todas las épocas del año.

