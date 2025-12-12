La Agencia de Integridad Internacional de Tenis (ITIA por sus siglas en inglés), decidió aplicar el castigo más duro para un deportista. Se trata de Quentin Folliot, quien fue suspendido por 20 años y tendrá prohibido hacer cualquier tipo de actividad ligada al tenis, ya que fue encontrado culpable de 27 infracciones y conductas antideportivas, todas ellas relacionadas al arreglo de partidos.

Aunque fue de formas diferentes, como dejarse perder para beneficiar a las apuestas, ofrecer dinero a rivales, no colaborar con las autoridades, destrucción de pruebas y un largo etcétera, Foillot quedará marcado para siempre. Además, deberá pagar una multa de 70 mil dólares y devolver ganancias por 44 mil más.

Cabe mencionar que, si bien pasó la mayor parte de su carrera compitiendo en torneos ITF y Challengers, el tenista de 26 años acumuló premios por poco más de 60 mil dólares, aunque todo eso se le esfumará en concepto de abonos por las sanciones antes mencionadas. Su pico de rendimiento fue en 2022, año en el que alcanzó la posición 488 del ranking ATP.

Logró destacar en dobles, alcanzando finales ITF y derrotando a parejas mejores rankeadas. Sin embargo, su nombre será conocido por recibir una de las peores sanciones en la historia del deporte, que cubre prácticamente toda una carrera profesional. Recién en 2044, a la edad de 46 años, podrá volver a relacionarse con el tenis.