La fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, dispuso la elevación a juicio de Juan Gabriel Baquines. El expediente fue remitido a la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el joven está imputado por contacto telemático con menores de edad con fines sexuales, en hechos presuntamente reiterados y bajo amenazas.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició tras denuncias de víctimas en Río Negro, que permitieron reunir pruebas suficientes para avanzar en la causa. Con esos elementos, la justicia ordenó la detención del imputado.

Baquines permanece alojado con prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario N.º 6.

Qué se sabe del proceso judicial

Etapa actual

Instrucción concluida por la fiscalía.

Causa elevada a la Cámara en Río Cuarto.

Imputación: grooming con fines sexuales, en modalidad reiterada.

Próximos pasos