Viernes 12 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Denuncias que activaron una investigación

Río Negro: joven de 19 años acusado de grooming con amenazas a menores irá a juicio

Juan Gabriel Baquines, de 19 años, fue enviado a juicio en Río Cuarto por presunto grooming reiterado con fines sexuales contra menores, tras una investigación iniciada por denuncias en Río Negro.

Por Redacción

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 15:49
La fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, dispuso la elevación a juicio de Juan Gabriel Baquines. El expediente fue remitido a la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el joven está imputado por contacto telemático con menores de edad con fines sexuales, en hechos presuntamente reiterados y bajo amenazas.

Cómo comenzó la investigación

La investigación se inició tras denuncias de víctimas en Río Negro, que permitieron reunir pruebas suficientes para avanzar en la causa. Con esos elementos, la justicia ordenó la detención del imputado.

Baquines permanece alojado con prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario N.º 6.

Qué se sabe del proceso judicial

Etapa actual

  • Instrucción concluida por la fiscalía.

  • Causa elevada a la Cámara en Río Cuarto.

  • Imputación: grooming con fines sexuales, en modalidad reiterada.

Próximos pasos

  • Asignación de tribunal y fecha de debate.

  • Notificación a las partes.

  • Presentación de pruebas y testigos durante el juicio.

