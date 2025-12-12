En las últimas horas de este jueves, el Comité Olímpico Internacional (COI) dio un paso clave para modificar el mapa deportivo global al respaldar que deportistas y combinados juveniles de Rusia y Bielorrusia recuperen su identidad nacional en torneos internacionales. La postura quedó asentada en un comunicado difundido tras una reunión con entidades rectoras, que recibieron la recomendación de habilitar bandera e himno en sus competencias.

La exclusión regía desde 2022, cuando comenzó la invasión a Ucrania y la mayoría de las federaciones marginaron a los atletas rusos. En París 2024 sólo participaron algunos pocos y como neutrales. El organismo defendió que los deportistas tienen “un derecho fundamental a acceder al deporte en todo el mundo y a competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales”.

El mensaje apunta a mejorar el escenario de cara a Los Ángeles 2028. La actualización de criterios surgió en la Cumbre Olímpica presidida por Kirsty Coventry. El COI sostuvo que “la implementación por parte de las partes interesadas tomará tiempo” y que cada federación deberá adaptar sus reglas juveniles.

También anticipó posibles resistencias de entidades europeas, mientras mantiene la prohibición para que Rusia organice eventos globales. Aun así, la medida podría impactar en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026. El ente recordó que la organización olímpica rusa continúa suspendida, aunque recomendó que “los principios anteriores deben aplicarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026”. La sugerencia se extiende al resto de los eventos juveniles internacionales.

En deportes como fútbol o atletismo la exclusión fue total desde 2022, mientras que en disciplinas de invierno algunos atletas empezaron a volver como neutrales rumbo a Milán-Cortina. Los intentos de reinserción ya habían generado choques fuertes el año pasado. La UEFA lo vivió de cerca: quiso reincorporar a los Sub 17 rusos, pero dio marcha atrás tras amenazas de boicot de más de 12 federaciones. Ucrania encabezó el rechazo y la propuesta se cayó en pocas semanas.