El mundo del espectáculo estalló en las últimas horas luego de que se revelara que el Kun Agüero y Sofía Calzetti habrían atravesado una fuerte crisis sentimental que terminó en separación. El motivo, según su información, sería una presunta infidelidad del exfutbolista, algo que rápidamente generó revuelo entre seguidores y medios de todo el país.

Apenas la noticia tomó estado público, tanto Sofía Calzetti como el Kun Agüero hicieron llegar su desmentida a distintos colegas, pero Juan Etchegoyen asegura tener una información diferente. Sin embargo, Etchegoyen mantuvo firme su postura y aseguró que lo dicho se basaba en datos sólidos aportados por personas muy cercanas a la pareja. La tensión mediática no hizo más que crecer conforme el comunicador revelaba detalles.

En medio de este escándalo apareció el nombre de Agustina Kogan, una influencer que ya había estado en el centro de versiones recientes tras ser vinculada a Lautaro Martínez, una situación que incluso derivó en un cruce virtual con Agustina Gandolfo, esposa del delantero argentino. Su presencia en esta nueva polémica terminó de avivar el fuego.

Juan Etchegoyen reiteró su información sin titubeos. “No voy a modificar nada de lo que dije”, afirmó, reafirmando que la versión provenía de una fuente directa del círculo íntimo del Kun Agüero y Sofía Calzetti. Sus palabras volvieron a instalar la sospecha en torno a los hechos ocurridos durante un viaje.

Según el periodista, el Kun Agüero habría viajado hace un tiempo a Miami, donde finalmente se dio un encuentro con Agustina Kogan, a quien venía contactando a través de redes sociales. “Todos me dijeron que era así. Él tenía muchas ganas de conocerla”, lanzó Etchegoyen, profundizando aún más la controversia.

Con el correr de las horas, tras conocerse el nombre de la influencer, las redes sociales se llenaron de fotos de Agustina Kogan, quien quedó en el centro de la tormenta mediática. Su figura pasó a ser uno de los temas más comentados de la semana.

El periodista también relató que alguien habría presentado al Kun Agüero y a Agustina Kogan, lo que derivó en un encuentro que calificó como “una especie de cita”. Según sostuvo, ese contacto confirmaría la existencia de una infidelidad que habría desatado la crisis con Sofía Calzetti.

Para cerrar, Etchegoyen aseguró que en los próximos días podría mostrar pruebas que respalden su versión, siempre y cuando reciba la autorización correspondiente. Una confirmación que, de revelarse, podría generar un nuevo impacto en el ya convulsionado mundo del espectáculo.