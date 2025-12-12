La preocupación por la salud de Joaquín Levinton sacudió al mundo del espectáculo luego de que el líder de Turf fuera internado de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio en plena madrugada porteña. El artista, referente de su generación dentro del rock argentino, según contó Teleshow, permanece en el Hospital Fernández, donde los profesionales aseguran que evoluciona de manera estable y favorable.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 12 de diciembre, cuando Joaquín Levinton comenzó a manifestar un fuerte dolor en el pecho mientras ofrecía un show en un bar de la Avenida Dorrego, en el barrio de Palermo. Según relató Alberto Crescenti, titular del SAME, el músico presentó una descompensación cardíaca con sudoración e hipotensión que obligó a una rápida intervención.

La ambulancia del SAME llegó al lugar en apenas siete minutos gracias al llamado al 107, un detalle clave que permitió el traslado inmediato del cantante al Hospital Fernández. Allí se le realizaron estudios urgentes para descartar un cuadro mayor, aunque finalmente se confirmó el infarto que motivó un procedimiento más profundo.

Horas después del ingreso, la propia banda emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. En el texto, Turf informó que los médicos decidieron colocarle un stent a Joaquín Levinton, intervención que se realizó con éxito. Además, agradecieron el apoyo del público y pidieron continuar enviando buena energía al artista.

Si bien desde el Ministerio de Salud porteño aclararon que por ahora no habrá un parte médico formal, fuentes del área señalaron que Joaquín Levinton se encuentra estable, fuera de peligro y monitoreado de manera permanente. Incluso, no descartan que pueda recibir el alta entre hoy y mañana si no aparecen complicaciones.

La noticia rápidamente se expandió en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su preocupación y enviaron mensajes de aliento. El impacto fue grande, sobre todo porque Turf atraviesa un momento de intensa actividad artística con shows programados para el verano y una gira europea prevista para abril.

A la espera de su evolución definitiva, el entorno cercano de Joaquín Levinton se mantiene en contacto permanente con los especialistas del Hospital Fernández, siguiendo cada indicación médica para garantizar una recuperación óptima.

Mientras tanto, la agenda de Turf quedará en pausa hasta que el artista esté plenamente recuperado. La prioridad absoluta es la salud de su líder, por lo que cualquier decisión sobre futuras presentaciones se tomará más adelante, en sintonía con las recomendaciones médicas. Sus fanáticos, que continúan multiplicando mensajes de apoyo, esperan con paciencia el regreso de Joaquín Levinton, confiados en que volverá a los escenarios con la energía que siempre lo caracterizó.