Masahide Tomikoshi es un viajero en el tiempo. A la vez, un fotógrafo japonés que publica fotos inéditas de Diego Maradona.

Se enamoró de Maradona antes de que fuera Maradona. En el Mundial Juvenil de 1979, en Japón.

Estuvo en todos lados, menos en el momento más importante en la carrera del Diego. El día que Maradona le metió dos goles a Inglaterra, Tomikoshi estaba cubriendo otro partido.

Su historia con la fotografía fue legado de su padre, Seika, piloto kamikaze en la Segunda Guerra Mundial. Fue a 10 mundiales y se retiró en Sudáfrica 2010. Ya con Maradona en su versión de entrenador, Tomikoshi no dejó de fotografiarlo. Seis meses después se encontró con el superhéroe en un boliche de Tokio. Ahí posaron juntos por primera vez.

Tomikoshi no dejó de fotografiarlo. Se encarga de viajar al pasado para mostrarnos fotos de un fútbol que ya no existe. Hoy tiene 78 años, está jubilado y habla a través de su arte.

Es hincha del Manchester United y, en Argentina, le tiran tanto Boca como River. Maradona le diría que es un gris, algo que jamás podés ser.

Su archivo sorprende y alegra a todos los que extrañamos al Diego. Parece que Masahide Tomikoshi tiene la misión divina de revelarnos alguna foto para demostrar que, cinco años después de su muerte, Maradona vive.