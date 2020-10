Dos empresas concentraron las fracturas en Vaca Muerta

Luciano Fuccello de la consultora NCS Multistage comentó en Plus Energético que durante septiembre se alcanzaron las 325 etapas de fracturas, sobre las 700 que se lograron en plena actividad durante el 2019.

Si comparamos septiembre 2019 con 2020 se observa que el pasado año la actividad alcanzó un poco más de 520 fracturas con 5 empresas de servicios operando con cinco operadoras. Durante septiembre de 2020 se registraron 325, prácticamente el 63 % del año anterior con 2 empresas de servicios y tres operadoras.

El tablero diseñado por la consultora posibilitó conocer el ritmo de actividad en los yacimientos no convencionales por operadora y por empresa de servicios. Un dato interesante que marca una alerta es la cantidad de equipos de set de fracturas que actualmente se encuentran operando.

Durante el 2019 Vaca Muerta registró la máxima actividad con 10 set de fracturas. En la actualidad, las operadoras coordinan y planifican sus actividades en los campos distribuyéndose los 5 set existentes en la cuenca.

Para Fuccello los 5.000 trabajadores especializados que se debieron liberar durante la baja de actividad con la modalidad de “Acuerdo Mutuo” están generando una “idea de limitación”.

“Si se piensa levantar la actividad existirá un cuello de botella… y será cuando los 5 set de fractura estén operando a pleno” expresó en el programa de Plus Energético.

Según el especialista, las operadoras están analizando que no existirán “set de fracturas con personal para llegar al nivel de actividad del año pasado”, aun teniendo en cuenta que las metas para Vaca Muerta son diferentes.

¿Cuál es el objetivo para Vaca Muerta?

Para muchos especialistas el próximo año faltará gas en Argentina por una falta de estímulo a la actividad gasífera. En este contexto se introduce el anhelado Plan Gas y el proyecto del gasoducto a Brasil donde el recurso de la cuenca neuquina encontraría un potencial mercado.

Para Luciano Fuccello el Plan Gas tiene una visión cortoplacista porque está destinado a “cubrir el gas que estará faltando el año que viene”. Durante la entrevista consideró que se cambió la meta para Vaca Muerta, pasando de una industria exportadora a solo implementar medidas para satisfacer el mercado interno.

“A nivel regional hay un reordenamiento del gas y Vaca Muerta no está exento”. Bajo este escenario comentó que Bolivia está teniendo problemas y Brasil está implementando una desregulación del mercado del gas.

“Petrobras era quien hacia la importación y distribución. Hoy se está pensando en que los privados puedan realizar contratos con privados para proveer gas” explicó sobre este nuevo contexto regional.

“Se dice que habrá una inversión de 10.000 millones de dólares por año, es decir que estamos hablando de 100.000 millones de dólares en infraestructura, producción de gas, importaciones” para el vecino país.

En esta situación, Argentina tendría que negociar con cientos de privados y se haría muy “difícil negociar país con país” advirtió ante la transformación que inició el pais carioca. “No vaya a ser que ese gasoducto que se está pensando para exportar gas de Vaca Muerta termine importando gas de Brasil” sentenció durante la entrevista.

Bajo este análisis del contexto local y regional se preguntó “esperamos producir para el consumo interno, para las garrafas o esperamos ser una potencia mundial en gas… No hay una definición, no está esa política… y hasta que no haya una política hidrocarburífera de largo plazo será difícil pensar en Vaca Muerta” finalizó