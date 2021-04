Moody's y la perspectiva para la industria energética

La industria energética mundial cambió de estable a positiva fue la conclusión de una investigación realizada por la agencia de calificación de riesgo Moody´s.

El informe que tomó estado público esta semana prevé un repunte sostenido de los precios y una recuperación de la demanda mundial para los próximos 18 meses. Para la agencia, los valores del crudo en el mercado internacional se mantendrán entre un piso de U$S 45 y un techo de U$S 65 por barril, mientras que el valor en el mercado gasífero el rango oscilará entre los U$S 2 y U$S 3 MMBtu.

Con la información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, la agencia de riesgo crediticio prevé que la demanda mundial alcanzará los niveles prepandemia. En marzo de 2021 la demanda de crudo fue de 95 millones de bpl /día, y el informe estima que “continuará expandiéndose a casi 100 millones de bpd para el cuarto trimestre de 2021”, un nivel cercano a los registrados en el 2019.

Esta expectativa de crecimiento global impulsa a las compañías a definir nuevas estrategias, aunque Moody´s consideró que “los productores continuarán centrando sus esfuerzos en la disciplina de capital y la eficiencia operativa” con la finalidad de generar un flujo de caja que estimule el pago de las deudas y fortalezca la calidad crediticia de las compañías

“Un grupo amplio de empresas priorizan la eficiencia de capital sobre el crecimiento del volumen para restaurar la solidez financiera” se detalló en el informe. “Las empresas están tratando de maximizar los rendimientos de su cartera de activos y aumentar su resistencia a cualquier choque de precios futuro, manteniendo costos bajos y altos niveles de eficiencia operativa”

Para la Vicepresidenta Senior de Moody´s, Elena Nadtotchi, la demanda reprimida de los consumidores y el aumento de la actividad industrial y comercial impulsarán un repunte de la actividad económica mundial, acelerando el ritmo de la recuperación de la demanda de petróleo y gas hasta principios de 2022

En cuanto a los servicios petroleros, el sector que requiere mayor mano de obra, consideró que las condiciones “apuntan a una dirección estable… en medio de un crecimiento tibio en la demanda de servicios”.

Advirtió que las grandes empresas de servicios petroleros “mejorarán el flujo de efectivo y ganarán participación en el mercado, pero las pequeñas y regionales empresas que no tengan liquidez suficiente para esperar la recuperación total, probablemente tendrán que considerar la posibilidad de cerrar o declararse en quiebra”.

Esta perspectiva de corto plazo augura nuevos movimientos en la industria a nivel global, donde los precios del crudo permanecerán estables, la demanda crecerá a un ritmo sostenido y los inversionistas continuarán analizando los proyectos con menor riesgo de exposición.