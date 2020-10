Vendía una camioneta por internet, la cobró y no la entregó

Un integrante de la comunidad gitana quedó formalmente acusado por haber estafado a un hombre con la venta de una camioneta que jamás le entregó, pese a haber recibido un adelanto en efectivo de 450 mil pesos.

El fiscal de Delitos Económicos, Marcelo Jara, imputó a Elías Jesús Artich el delito de estafa en carácter de autor, en una audiencia de formulación de cargos presidida por el juez de Garantías Gustavo Ravizzoli.

Jara expuso en su alegato que en diciembre de 2019 Artich y otro cómplice –al que no pudieron acusar porque está internado, según su abogado- pusieron a la venta una camioneta Toyota Hilux en una página de Facebook.

Fueron contactados por un interesado domiciliado en la ciudad de Buenos Aires, con quien iniciaron el proceso de negociación que se continuó a través de WhatsApp.

Es así que el 6 de diciembre, la víctima aterrizó en el aeropuerto de Neuquén y dos hombres –que no están identificados ni imputados- lo estaban esperando, y en un vehículo lo trasladaron hasta un domicilio de cale Primeros Pobladores.

En ese lugar, el hombre le entregó a Artich y a su cómplice un adelanto de 450 mil pesos en efectivo, tal como se había pactado previamente.

Siempre según el relato del fiscal, con el dinero en el bolsillo Artich siguió con la “puesta en escena” y le planteó al comprador que habían surgido algunos inconvenientes con la AFIP, proponiéndole al comprador que la entrega del rodado la podría hacer recién a fines de diciembre.

El imputado no tuvo inconveniente en firmarle un pagaré a la víctima quien regresó iluso a Buenos Aires. La espera se le hizo larga y cuando llegó enero de 2020 decidió regresar a Neuquén sin avisar. Fue hasta el domicilio donde había realizado la particular transacción pro ya no pudo volver a ver ni a los “vendedores” ni a la camioneta, por lo que radicó la correspondiente denuncia en Policía y Fiscalía.

Respecto de la situación del presunto cómplice, el fiscal no pudo imputarle el mismo delito ya que su abogado defensor informó que se encontraba internado por problemas de salud, por lo que una vez dado de alta se le formularán cargos, también por estafa.