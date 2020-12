Mató, huyó, lo agarraron y está libre: víctima tenía 16 años

Una familia de Río Segundo, Córdoba, pide justicia para su hijo. Un joven lo atropelló, lo mató, huyó, luego fue atrapado y ahora está libre. Luciano tenía 16 años y había "salido" por tercera vez en su vida.

El trágico hecho ocurrió este domingo a las 5 de la mañana, en las últimas horas la familia de la víctima difundió su historia y exigen justicia. Un grupo de amigos, la mayoría de alrededor de 16 años, volvía caminando por un costado de la ruta 9 luego de una "juntada" en Río Segundo. De manera brutal y repentina, un auto los sorprendió desde atrás y los arrolló en la banquina.

Luciano Gasman, de 16 años, sufrió serias heridas y fue trasladado de urgencia e inconsciente al hospital. A las horas su cuerpo no resistió más. Varios testigos coincidieron que el conductor de 25 años, en un primer momento se fugó y "en ningún momento frenó para saber cómo estaban los heridos". Sin embargo , otras versiones aseguran que "efectivos de la policía lo fue a buscar a la casa y estuvo demorado unas horas, y otros señalan que el propio padre lo llevó a la comisaría".

Luciano Gasman salió con amigos y encontró la muerte.

Lo que sí confirmaron fuentes policiales, es que "por el momento está libre", por eso mismo familiares de Luciano de la víctima reclama "medidas urgentes para que avance la investigación, entre ellas saber si el conductor estaba alcoholizado". La causa fue derivada desde Río Segundo al fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, que en las últimas horas evaluaba ordenar un allanamiento y la posible detención del acusado.

Alejandro, el papá de Luciano, en shock y conmocionado por la muerte del hijo, en diálogo con El Doce, manifestó que al "llegar a la comisaría me enteré que no estaba detenido. Hay dos testigos. Uno que venía a 100 metros y el otro es clave, es amigo de mi hijo. Venía al lado y alcanzó a saltar. Al chico al que le cae el cuerpo de mi hijo alcanzó a empujar a tres y los salvó. La mitad tenía barro y la mitad tenía sangre. Mi hijo no conocía al conductor. Era la tercera vez que salía, estaba con los compañeros del cole", detalló muy afectado por la situación".