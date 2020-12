La drogaron simulando un test de covid-19 y la abusaron

Una joven denunció que vivió una pesadilla en una entrevista de trabajo en un departamento de La Lucila, en Vicente López, Buenos Aires. La víctima envió un C.V, mediante una conocida plataforma de búsqueda laboral y al presentarse allí, asegura que la drogaron y abusaron.

La historia de terror comenzó unos días antes de Navidad y se dio a conocer en las últimas horas. La víctima asistió a la reunión acompañada por un amigo que la esperó afuera del edificio. Lo que vino después fue relatado por una amiga de la víctima que se ofreció a viralizar su caso para que nadie viva algo parecido.

Según la denuncia que hacen tanto en la policía como en las redes sociales, el hombre que la había citado le pidió apenas ingresó, que se sometiera a un supuesto test olfativo de identificación rápida de COVID-19. Le dio una tapitas para que oliera que la dejaron bajo los efectos de alguna droga no identificada.

"Ella alcanzó a mandarle un mensaje al amigo que la estaba esperando afuera pidiéndole que llamara al 911. Y además logró escapar del lugar", detalló Ayelén, amiga de la víctima: "A mi amiga la manosearon y por suerte reaccionó y se pudo ir. Cuando ella sale corriendo una vecina le dijo 'Bien nena que pudiste salir'. O sea que esto pasa seguido. El tipo hace entrevistas, las droga y vaya a saber qué más".

La joven realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría del sector y el hombre al día siguiente quedó en libertad: "Está en su departamento, tranquilo, quizás entrevistando más chicas, pudiendo descansar, pudiendo dormir. Mi amiga no puede volver a la casa porque entregó un currículum con los datos de dónde vive y tiene miedo de estar ahí. Tiene una hija a la cual dejó con el papá. No puede dormir porque cierra los ojos y se le viene la voz del tipo a la cabeza", expresó enojada Ayelén en otra historia de Instagram. "Pero qué es lo que tiene que pasar para que esto se termine. Ni hablar de la violencia que sufren las mujeres después de ser abusadas cuando están esperando en una fiscalía...que la policía no les da bola, que las tenga que revisar un médico... que las tengan que volver a tocar", concluyó la joven.

Fuentes policiales informaron a medios nacionales que se recibió un llamado al 911 proveniente del domicilio ubicado en José ingenieros 374, 2 piso dpto 7. Que se identificó a la víctima y que ésta señaló que el hombre de 74 años (cuyas iniciales son FME) trató de drogarla. El hombre tenía antecedentes por haber intentado esta misma modalidad en otra oportunidad, y por eso se lo detuvo y trasladó a la dependencia policial.

La vivienda fue allanada y se secuestraron seis discos rígidos, una notebook, un pendrive, dos cámaras filmadoras, una cámara de fotos y seis DVD. Asimismo, encontraron una sustancia en el interior de un tacho de basura que será periciada. La denuncia fue radicada en la Fiscalía de Género de Vicente López y el acusado quedó imputado por el delito de abuso deshonesto.