Alquilaron una cabaña en Pehuenia y "llevaron" seis plantas de cannabis

Turistas estaban llevando a cabo la cuarentena obligatoria en un complejo de cabañas de la localidad de Villa Pehuenia. Y para pasar los días, consigo había plantas de cannabis sativa.

En la tarde de este lunes, la encargada del lugar alertó al personal policial de la Comisaría 47º de dicha localidad, luego de ingresar a una de las cabañas para llevar a cabo la limpieza correspondiente y se encontró con seis plantas (de gran tamaño) de marihuana.

La División Antinarcóticos Zapala se hizo presente en el lugar y durante el procedimiento se encontraron con "plantas que rondaban entre los 6 centímetros y 1,44 metros. Además, dieron con 31 gramos de marihuana y nueve semillas de la misma sustancia".

Los inquilinos no se encontraban en el lugar y, según informaron fuentes oficiales, pese al aislamiento preventivo obligatorio, "aún no dieron con ellos". No obstante, todo lo secuestrado fue puesto a disposición del Juzgado Federal de la ciudad de Zapala.