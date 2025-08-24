Se destapó cómo y dónde será el casamiento de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Los rumores sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul venían circulando hace meses, pero ahora empezaron a tomar forma concreta. En LAM (América TV) aseguraron que la pareja ya tendría definida la fecha y el lugar en el que formalizarán su historia de amor. Aunque ni la cantante ni el futbolista hablaron directamente del tema, las imágenes juntos y el detalle del anillo en la mano de la cantante alimentan la versión de que la unión está más cerca que nunca.

Fue Pepe Ochoa quien lanzó la primicia en el programa: "Tini y De Paul tienen lugar de casamiento oficialmente", comentó, y adelantó que la ceremonia se hará en Argentina dentro de unos pocos meses. Esa afirmación terminó de instalar el tema en el centro de la escena.

La periodista Cande Mazzone sumó datos más precisos. Según contó, la pareja ya recorrió varios espacios y quedó fascinada con uno en particular: el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un salón exclusivo donde ya pasaron figuras como Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, o Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. “Tienen un lugar muy visto, que les encantó y les gustaría hacerlo ahí”, aseguró la cronista.

La fecha también tendría dueño: diciembre de este año. “Se van a casar en diciembre. La idea es que sea para la segunda quincena, antes de las fiestas. Entre el 16 y el 20”, reveló Mazzone. En el piso incluso deslizaron que la elección del 18 podría ser un guiño simbólico a la coronación de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar.

Además, la elección del mes no sería casual. Tal como explicó la periodista, diciembre coincide con el receso de los jugadores y resulta más sencillo organizar un evento de esta magnitud. En el caso de Rodrigo de Paul, no hay margen de conflicto, ya que firmó un contrato por cuatro temporadas con el Inter Miami, lo que le permite ordenar con tranquilidad su calendario deportivo.

En cuanto a la organización, surgió un nombre fuerte: Claudia Villafañe. La ex esposa de Diego Maradona suele ser la favorita de futbolistas y figuras del espectáculo a la hora de planificar bodas. Sin embargo, los panelistas aclararon que “no está chequeado que lo organice la Tata”.

Otro detalle que alimenta la expectativa es que Tini Stoessel comenzó a seguir en Instagram a Romona Keveza, una reconocida diseñadora internacional de vestidos de novia. “Cuando Tini estuvo en Miami fue al atelier, pidió una cita y está preparando su vestido de novia con Romona”, contó Ochoa, dando a entender que el look de la cantante ya estaría en marcha.

Así, con lugar, fecha tentativa y hasta posibles guiños en el vestido, la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul parece dejar de ser un rumor para convertirse en un hecho que tendrá repercusión mundial.