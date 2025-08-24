Droga en las 1200 viviendas: allanaron tres casas y secuestraron dinero, drogas y celulares

La Policía de Río Negro desarticuló tres kioscos narco en el barrio 1224 Viviendas y en el barrio Mercantil de Cipolletti. Las seis mujeres que regenteaban los puntos de venta de drogas quedaron vinculadas a la causa que tramita en el Juzgado Federal de Roca. En los domicilios se secuestraron más de 1.300.000 pesos en efectivo, cocaína y marihuana listas para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares y una sustancia blanca que será analizada para determinar si se usaba para adulterar la droga.

Durante meses, desde la Subcomisaría 79° del barrio se siguió de cerca los movimientos en las viviendas donde el permanente movimiento de personas alertó sobre la posible venta de drogas. La investigación permitió identificar quiénes manejaban cada kiosco narco y cómo operaban: algunas mujeres vendían al público, otras fraccionaban y preparaban la droga, y otra parte supervisaba el dinero y el flujo de clientes. Todo funcionaba como un circuito organizado que operaba a plena luz del día, generando riesgo para vecinos y comercios de la zona.

Con esta información, la Policía logró la orden de allanamiento por parte de la Justicia Federal y coordinó un operativo que incluyó a la Delegación Toxicomanía de Cipolletti y Catriel y el Grupo Especial COER, encargado de entrar por la fuerza a las casas. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea, asegurando que los kioscos fueran cercados y que nadie pudiera escapar durante la intervención.

En los tres domicilios, los efectivos secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios listos para la venta, balanzas de precisión, teléfonos celulares y la sustancia blanca que será analizada en laboratorio. El hallazgo confirma que no solo se vendía droga, sino que también se manipulaba para aumentar ganancias, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

El dinero incautado, más de 1.300.000 pesos, estaba distribuido en distintos rincones de las viviendas, evidencia de que los kioscos narco funcionaban como pequeñas “empresas” criminales, con ingresos constantes y alta rotación de clientes. Las seis mujeres imputadas deberán responder ante la Justicia Federal, pero el golpe policial ya dejó su marca: los kioscos cerraron y el barrio recupera parte de la tranquilidad perdida.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó el operativo en su cuenta de X: "Felicitaciones a la Policía de Río Negro y todas las áreas que participaron en el operativo que permitió desarticular puntos de venta de drogas en los barrios 1200 Viviendas y Mercantil de nuestra ciudad. Durante más de 3 meses se investigó y se logró un resultado contundente: allanamientos exitosos, secuestro de estupefacientes y detención de personas involucradas. La gestión de seguridad provincial demuestra con hechos una fuerte presencia en Cipolletti, combatiendo el narcotráfico y cuidando a nuestros vecinos. Más controles, más prevención y más compromiso: así construimos una ciudad más segura para todos".