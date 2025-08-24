Moria Casán confesó la razón por la que tiene un enorme aprecio por Lali Espósito: “Ella tiene la…”

Moria Casán no para. Aunque hoy su principal foco está puesto en la obra Cuestión de género, que encabeza en el Metropolitan, la One sigue desplegando su talento en distintos terrenos. Y entre esas experiencias recientes, una de las más llamativas fue su participación en los recitales de Lali Espósito en Vélez, un escenario de magnitud que no la intimida, pero que le permitió profundizar su vínculo con la cantante.

En una entrevista con Pronto, Moria Casán explicó cómo se gestó esa relación que la une a Lali Espósito. “Un vínculo divino, amoroso. Lali es una genia, una gladiadora y con una personalidad parecida a la mía en cuanto al laburo”, señaló, destacando la fuerza y la disciplina que la intérprete de Disciplina viene demostrando desde hace años. Para la One, esa cultura del esfuerzo es lo que más la acerca a la joven artista.

“Tiene cultura del trabajo: ella trabaja desde chica y yo no trabajo desde chica en el medio pero sí empecé a dar clases en mi casa de danza. Me invitó hace dos años a hacer ¿Quiénes son? por la frase a todos los haters, a los no haters y a la gente que no nos interesa. Fue un suceso en Spotify, hizo parte de mi podcast y me invitó a Vélez y fui. Ahora me invitó a ir en septiembre y voy a ir también”, relató entusiasmada.

El periodista Nico Peralta le consultó qué le significaba subirse a un estadio colmado como el de Vélez y su respuesta dejó en claro su temple: “El estadio a mí no me mueve la aguja. Es maravilloso pero es de ella, no es mío. De cualquier manera, no me mueve la aguja porque el escenario siempre es igual y aunque esté en un teatro chiquitito, desde el escenario tenés que hipnotizar a la gente que te va a ver”.

Para Moria, lo que realmente marcó su carrera fue otra experiencia internacional. “He estado en estadios y estuve haciendo Julio César en el teatro romano más importante del mundo, que está en Mérida, España. Hice Julio César de Shakespeare y abrí el teatro greco-romano más importante con mil años de antigüedad y yo haciendo el Julio César dragqueeneada. O sea, eso para mí fue wow”, recordó con orgullo.

La diva explicó además que aquella obra le permitió cumplir un sueño artístico: “En esa obra yo era inmortal porque resucitaba y el sueño de toda mi vida fue resucitar. Bueno, ahí podía hacerlo y en un teatro de mil años en Europa, cruzando el océano. Ese para mí fue el mayor estadio que puedo hacer, haciendo un Shakespeare”.

Finalmente, Moria Casán cerró con una frase que resume su mirada sobre la trayectoria que construyó: “Como actriz me gano todo, tengo esos honores y la revista me dio todo porque pude aparecer desnuda en el escenario y cubrirme con mi propia luz así que nada más que agradecimiento al público que me eligió desde el primer momento y me sigue eligiendo”.