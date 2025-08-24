Alex Caniggia contó quién es la persona que lo hace ganar millones: “Laburo con…”

Alex Caniggia volvió a dar de qué hablar en su paso por Por el Mundo (Telefe), donde viajó junto a Marley y su hermana Charlotte. Entre bromas, paisajes y trenes chinos, el mediático terminó aclarando una de las preguntas más frecuentes que recibe: de qué vive y cómo logra mantener un estilo de vida tan ostentoso.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó directamente sobre sus ingresos. Alex Caniggia, lejos de esquivar la pregunta, respondió sin vueltas: “Yo, ahora, laburo mucho con mi viejo, en Caniggia Futbol Agency, la empresa de fútbol que representa jugadores”. El comentario sorprendió a más de uno, ya que dejó en claro que colabora con Claudio Paul Caniggia en un proyecto concreto.

Pero además de esa faceta vinculada al mundo del deporte, el emperador reconoció que la televisión le dio sus mayores ingresos. “Y, a lo largo de los años, claramente mucha televisión, ahora hago contratos de mucha plata en la televisión de afuera, se manejan otros números. Estuve viajando y el último programa que hice fue Gran Hermano España”, contó, recordando su paso por el reality europeo.

En ese ida y vuelta con Marley, también quedó expuesta su manera de referirse a las comodidades que exige. Al encontrarse viajando en clase turista, lanzó su clásica definición: “un día siendo barat”, en referencia a la gente que no dispone del mismo poder adquisitivo que presume tener. Fiel a su estilo, volvió a instalar frases que rápidamente se replicaron en redes sociales.

El programa también dejó espacio para hablar de las internas familiares. Charlotte aprovechó el viaje para referirse a su enfrentamiento con Melody Luz, pareja de su hermano. “El drama empezó cuando ella salió a criticar a mi mamá y me salió a matar a mí, ahí empezó todo. Yo soy team Mariana porque ella siempre dice las verdades”, aseguró, dejando clara su postura.

La mediática incluso reveló cómo quedó su vínculo con sus padres: “Él no habla con mi mamá, se pelearon hace un montón por un montón de cosas y él ahora está del lado de Claudio”. A su vez, confesó que tampoco mantiene contacto con su padre: “No lo veo a mi papá, no tengo ningún tipo de vínculo con él”.

De este modo, el paso de los hermanos Caniggia por Por el Mundo combinó declaraciones explosivas, chicanas y revelaciones personales. Entre la confirmación de los negocios que lo mantienen vigente y las tensiones familiares que nunca se disipan, Alex Caniggia volvió a mostrar que su vida genera tanto interés como polémica.