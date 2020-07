Piden más presencia policial y una comisaría en Lago Pellegrini

Son más de 200 familias las que viven en el Lago Pellegrini y las que reclaman una comisaría en la zona con más presencia policial ante los reiterados hechos de inseguridad y vandalismo que están viviendo desde hace más de cinco años.

Un solo efectivo está en el destacamento, no cuentan con una línea telefónica ni con un móvil para patrullar el lugar, así lo denunció por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, Natacha una vecina del lugar.

En verano no es muy distinta la situación, puede que haya más patrullaje pero la presencia policial no aumenta a pesar del movimiento durante las vacaciones. Las cámaras han tomado robos, los vecinos han llamado pero desde la Comisaría de Cinco Saltos no actuaron cuando se les advirtió de lo sucedido en aquel momento.

Lo último que sucedió según cuenta Natacha, es que alguien aceleró contra el portón de una de las viviendas hasta romperlo, y el viernes de la semana pasada la mujer intervino cuando un vecino que tiene casa allí la llamó pasadas las 23hs, para pedirle el teléfono del destacamento ya que su alarma le indicaba que le estaban robando. Natacha dio aviso al grupo de WhatsApp con el que se mantienen comunicados y salió en su auto para ver lo que pasaba. Por fortuna no sucedió nada y la alarma se había activado sola.

El pedido concreto de los vecinos es que el destacamento pase a ser una comisaría o subcomisaría, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene el lugar. Hasta el momento no han tenido respuestas ni de la municipalidad de Cinco Saltos ni de la policía de Río Negro, esperan que ante la difusión de lo que están viviendo les den una solución para no correr más riesgos.