Abusó de la hija de 3 años de su ex: “Voy a matar a Kiara"

Una niña de 3 años vivió el horror en carne propia en la localidad mendocina de Maipú. El exnovio de su mamá la secuestró este fin de semana y, bajo amenazas, abusó de la pequeña.

Antonella, de 24 años, recibió el primer mensaje de Daniel Ángel Barrera Pereyra, con quien se había negado a reconciliarse días atrás. El hecho ocurrió este sábado minutos antes de las 18.30: “Hija de puta, ándate para la casa y sácate una foto para que vea que estás ahí con tus cosas. Si vas con la Policía voy a cagar matando a la Kiara. Tengo un cuchillo y se lo voy a clavar”, amenazó el acusado.

“La voy a llevar al Canal San Martín y la voy a tirar”, retrucó al no recibir respuesta de Antonella. Caía la noche y los mensajes de WhatsApp no paraban de llegar: "¡Está lleno de policías! Te dije que no quería eso. Ahora voy a tirar a la Kiara al río. Te ordené que fueras a la casa pero ahora está lleno de cobanis”, fue el último mensaje que llegó a su celular, según publicó el portal MDZol.

Tras un importante operativo policial, que incluyó hasta los Bomberos y el helicóptero Halcón I, en la zona de Recoaro en busca del sospechoso.

Los vecinos del lugar aportaron el dato clave para rescatarla: El secuestrador estaba en la casa de unos familiares en el Barrio Cooperativa Lunlunta en busca de refugio. Barrera rodeado no soltaba a la nena, a la cual sostenía en brazos como una suerte de escudo parado en el medio del patio de la vivienda. Tras largas horas de cuatro efectivos lograron reducirlo y esposarlo para llevarlo detenido.

HORrOR EN PRIMERA PERSONA, CON APENAS 3 AÑOS

Kiara contó que Barrera había abusado de ella. Los investigadores sospechan que su hermanita de 6 años también habría sufrido abusos por parte del acusado. Ambas serán sometidas a las pericias correspondientes en las próximas horas.