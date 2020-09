Iba en moto a exceso de velocidad y mató a un nene de 7 años

El pequeño Alejo andaba en su bicicleta por la Bignani, hasta que apareció un hombre en una Honda 600cc. y lo atropelló. El niño de 7 años sufrió múltiples traumatismos y murió. En una audiencia desgarradora, este lunes se le formularon cargos a Matías Cardozo por homicidio culposo agravado por el uso de un vehículo con motor, por haber obrado con culpa temeraria, excedencia en más de 30 kilómetros por hora el máximo permitido en la zona.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el pasado sábado cerca de las 18, mientras el niño andaba en su bicicleta por Bignani y estaba a punto de cruzar la avenida Cipolletti cuando apareció en su moto Cardozo, a una velocidad por encima de la máxima permitida, que en ese lugar, que es de 40 kilómetros por hora.

“Al llegar a la altura de Bignani impactó al niño de 7 años que andaba en su bici, en sentido Sur-Norte. De esta manera y tras el impacto el pequeño sufrió traumatismos múltiples que provocaron su deceso”, explicó por la aplicación Zoom la fiscal del caso. La calificación legal que esgrimió la fiscalía es la de “homicidio culposo agravado por el uso de un vehículo con motor, por haber obrado con culpa temeraria, excedencia en más de 30 km/h el máximo permitido en la zona”, (Artículo 84 bis segundo párrafo del Código Penal).

La fiscal mencionó el croquis ilustrativo y planimetría del lugar del hecho, el acta de procedimiento policial, informes del Gabinete de Criminalística, testigos presenciales, fotografías, certificados médicos, entre otras pruebas que le dieron sustento al pedido de formulación de cargos.

Aunque el Ministerio Público como el abogado querellante particular solicitaron formalmente la prisión preventiva para el acusado, el juez de Garantías interviniente no hizo lugar. Consideró que los datos aportados para fundamentar el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación no fueron suficientes. Sin embargo, la fiscal adelantó que hará una reserva de revisión de la medida.