Robó y golpeó a una mujer, los vecinos lo detuvieron

Un grupo de vecinos atrapó y retuvo durante varios minutos en el piso a un hombre que golpeó a una mujer en la calle para robarle el celular. Mientras no intervino la Policía, el ladrón fue sometido a golpes –trompadas y patadas-, por lo que fue llevado a la comisaría con algunos magullones. La mujer tuvo que ser asistida por una ambulancia del SIEN por un fuerte estado de shock.

El episodio se registró este martes alrededor de las cuatro de la tarde en la esquina de Tierra del Fuego y Montevideo de la ciudad de Neuquén.

Los vecinos de esa zona, en su mayoría empleados de comercios, escucharon el desesperado pedido de ayuda de una mujer, de algo más de 50 años, a quien un delincuente la sorprendió con el teléfono celular en la mano.

“Se me acercó, me manoteó el teléfono y yo me aferré, pero me pegó una trompada y me lo arrebató, y ahí empecé a gritar”, relató la mujer a uno de los efectivos policiales.

Entre varias personas atraparon al ladrón y lo derribaron. Utilizando técnicas policiales –algunas peligrosas como aprisionar el pecho con la rodilla-, le dejaron en claro que no le iban a perdonar que le haya robado a una mujer y mucho menos que le haya pegado.

Hasta la llegada de un móvil policial, recibió algunos golpes de puño en el rostro y patadas en varias partes del cuerpo.

Finalmente fue trasladado a la comisaría segunda.