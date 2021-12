Por instigación, denunciaron a Jones Huala

Una semana pasó del duro comunicado del líder Mapuche, Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido en Temuco por ataques incendiarios e instó a vengar la muerte de Elías Garay y el ataque a Gonzalo Cabrera, ocurrida en el predio ocupado por la comunidad Quemquemtreu en Cuesta del Ternero. La reacción llegó por parte de los intendentes de Juntos Somos Río Negro, quienes lo denunciaron en la Justicia Federal por instigación la violencia colectiva y agrupación de coerción ideológica.

Con el fin de correr del centro de la escena a la gobernador Arabela Carreras, al ex Alberto Weretilneck, y a la ministra Betiana Minor, desde el partido de gobierno de Río Negro decidieron que en esta ocación debían ser los intendentes quienes le pidan a la Justicia que investigue si el comunicado se encuadra en “presuntos delitos de acción pública, tipificados en los artículos 212 y 213 bis del código penal argentino" y apuntan directamente contra el lonko Jones Huala, a quien señalan como líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y a los integrantes de la lof Quemquemtreu.

Las máximas figuras políticas de 17 de los 39 municipios de Río Negro remarcaron que el pedido de Jones Huala "a su organización a ‘vengar’ a los caídos y a ‘luchar contra el estado’, entre otros puntos que resultan sumamente preocupantes". Esto luego del crimen de Garay, en el que resultó herido Cabrera, ocurrido el 21 de noviembre en el paraje Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros al norte de El Bolsón.

"Estos mensajes claramente incitan a la comisión de delitos a todos sus seguidores, con lo que ello implica", indicaron y agregaron que se “han propiciado ataques y daños a distintos bienes, tantos privados como públicos de manera consecutiva, no aislada, demostrando organización y violencia en los mismos".

En otro de los párrafos apuntan contra el "grupo violento identificado como la RAM, organizado que no respetan las autoridades constituidas, no reconoce el estado y que utilizan la violencia como sello distintivo", todo en concordancia con las declaraciones públicas efectuadas por Carreras y Weretilneck cada vez que se refieren a los atentados dirigidos por las agrupaciones mapuches.

La presentación de los jefes comunales se realizó con la representación del abogado de la Fiscalía de Estado, Leandro Lescano, y el apoderado de Juntos Somos Río Negro Damián Torres. Los profesionales presentaron la denuncia que firmó el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; el de Bariloche, Gustavo Gennuso; la de Dina Huapi, Mónica Balseiro; el de Choele Choel, Diego Ramello; el de Fernández Oro, Mariano Lavín; el de Luis Beltrán, Robín Del Río; la de Maquinchao, Silvina Frías; el de Río Colorado, Gustavo San Román; el de Pilcaniyeu, Néstor Ayulef; el de Comallo, Raúl Hermosilla; la de Los Menucos, Mabel Yahuar; el de Viedma, Pedro Pesatti; el de Cipolletti, Claudio Di Tella; el de Cordero, Fabián Galli; la de Allen, Liliana Martín; la de Catriel, Viviana Germanier; y el de Regina, Marcelo Orazi .

En el escrito, los profesionales que redactaron la denuncia hacen referencia a que no el incendio en la oficina de turismo de El Bolsón, el atentado a la sede de Vialidad Ríonegrina en el cerro Catedral y la quema del Club Andino Piltriquitrón, entre otros no son hechos aislados, sino que "estos grupos se encuentran organizados, con un interés de imponer sus ideas a través de la violencia" y aseguraron que tienen "ciertos patrones de conducta generalizados. No es la primera vez que Facundo Jones Huala publica una carta, y no es difícil advertir que luego de sus palabras se perpetran hechos nuevos de violencia por parte de estos grupos".