Qué dijo testigo clave en el caso del femicidio de Nancy

Damián Lezcano Mendoza, es el único detenido hasta ahora por el femicidio de Nancy Videla. Una de sus inquilinas declaró como testigo en la causa de la joven de 31 años que fue encontrada sin vida en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge. Ahora se conoció una advertencia que recibió una las tesitgos: "Cualquier cosita que te pregunten vos no viste nada, no sabes nada y no la conoces”, le dijo.

Este testimonio de la mujer es clave en la investigación. Se informó que maneja información ya que ella alquilaba una de las habitaciones de la casa donde encontraron el cuerpo de Nancy y que era el mismo lugar donde vivía Lezcano Mendoza.

El fiscal Marcelo Munilla Lacasa, tomó declaración testimonial a varias personas luego del hallazgo del cuerpo de Nancy, que estaba dentro de una bolsa, bajo un piso recientemente construido.

Se supo que el único sospechoso y detenido intentó encubrir el femicidio a través de distintos engaños y excusas pese a que la inquilina testigo "nunca le pidió explicaciones".

Tal como constataron diferentes medios nacionales, "la mujer indicó que el acusado alquilaba cuatro habitaciones en el domicilio ubicado en Bucarest al 2531, que ella estaba ahí desde el pasado 10 de noviembre y que acudía a la casa de él a cocinar. En eso estaba el día escuchó sonar un teléfono celular que el hombre tenía escondido arriba de un pequeño techo”.