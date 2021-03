Escapó del ataque de su pareja y se refugió en una escuela

Desesperada, a toda velocidad la mujer escapó de los golpes de su pareja. Corrió algunas cuadras mientras , cada vez que miraba hacia atrás, aparecía la figura del hombre violento que la perseguía. sin muchas alternativas posibles, antes de que la alcance, se metió a la escuela primaria del barrio, donde pidió ayuda a los gritos.

La situación alteró la rutina del establecimiento, en Roca. También los estrictos protocolos anti Covid. Los docentes no dudaron un segundo y le permitieron el ingreso, y ante la presencia de testigos, el hombre no se animó a entrar. No hizo falta que la mujer se presente, ya que sus hijas son alumnas de la escuela y algunos integrantes del equipo de trabajo conocían parte de la historia de violencia que sufre.

Aún agitada y presa de miedo, la mujer se sinceró delante de una maestra, a la que le contó que volvió a discutir con su pareja, quien la golpeó y la echó a la calle, y que cuando se fue, comenzó a perseguirla con la intención de continuar con su ataque. Pocos minutos después un móvil de la Comisaría 31° de Roca llegó al lugar y asistió a la víctima.

Luego los uniformados la acompañaron a la Comisaría de la Mujer donde le tomaron la denuncia e inmediatamente se comunicaron con la fiscalía de turno para tramitar una rápida exclusión de domicilio, además de que se fije una restricción perimetral para que el hombre no pueda acercarse a ella ni a sus hijas.

Si bien el hombre ya tiene antecedentes de violencia de género, una denuncia anterior fue retirada por la mujer, ya que cuando tomó la determinación de irse de la vivienda que compartían, no encontró el apoyo necesario y tuvo que volver.

De acuerdo a la denuncia, la mujer enfrentó a su pareja -que no es el padre de las niñas- porque el hombre golpeó a una de ellas. Esto le dio el valor que necesitaba la mujer para enfrentar a su pareja. Luego de dejar a las niñas en la escuela, volvió y le dijo "no toques a las nenas porque yo le iba a partir la cabeza", relató en la denuncia. Eso enfureció al hombre que no dudó en atacarla a golpes, como lo había hecho veces anteriores.

"Si no te gusta andate, vos y tus hijas", le gritó el hombre mientras la golpeaba en el rostro. Fue en ese momento que aprovechó para abrir la puerta e irse. Pero el hombre comenzó a perseguirla con la intención de volver a someterla.

La mujer fue contenida y el caso pasó a la Justicia, que en los próximos días deberá resolver si acusará al hombre por violencia de género. En tanto ya rige una medida cautelar para que no pueda acercarse ni a la mujer, a sus hijas ni a ningún integrante de la familia.