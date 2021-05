Pidieron 8 años de prisión porque intentó matar a su amigo

Un hombre que en diciembre de 2019 la emprendió a tiros contra su amigo, al que le provocó gravísimas lesiones y que quedó con secuelas, fue declarado culpable de tentativa de homicidio y la fiscalía pidió que se lo condene a 8 años de prisión.

La fiscal María Eugenia Titanti solicitó que Sebastián González, declarado responsable por disparar e intentar matar a un amigo, Ramón Lagraña, sea condenado a una pena de ocho años de prisión efectiva. Ocurrió durante una audiencia de determinación de la pena realizada este jueves mediante el sistema de video conferencia. La defensa, por su parte, planteó que el tribunal que interviene no se aparte del mínimo previsto para el tipo de delito y pidió que se impongan cinco años y cuatro meses de prisión.

Los dos jueces y la jueza que tras el juicio habían declarado de manera unánime la responsabilidad de González escucharon a las partes y anunciaron que comunicarán su decisión en el plazo legal, es decir, dentro de las siguientes 48 horas.

Durante el juicio, la fiscalía logró probar que el 3 de diciembre de 2019 pasadas las siete y media de la tarde, González efectuó entre cuatro y cinco disparos con la intención de matar a su amigo Lagraña, con quien había compartido la tarde. Todo ocurrió en un galpón, propiedad del condenado, ubicado en Misiones 820 de Barrio Nuevo. Lagraña sobrevivió milagrosamente pese a los cinco agujeros de bala en su cuerpo.

Hoy, al momento de realizar los pedidos de pena al tribunal, la asistente letrada Lucrecia Sola volvió a referirse a los hechos argumentó que el único aspecto a considerar en favor del condenado eran su “falta de antecedentes penales”. Por el contrario, remarcó el “daño causado –la víctima tiene secuelas estéticas y funcionales del ataque, pero son estas últimas las que han condicionado su inserción laboral- es un punto crucial para no imponer el mínimo previsto”. Explicó además que el ataque no tuvo motivaciones previas y que la víctima se vio sorprendida: “Habían estado arreglando un auto. Pero, sin más, sacó el arma y comenzó los disparos”, afirmó la asistente letrada, quien luego se refirió al accionar del condenado luego de efectuar los disparos, ya que se alejó del lugar, no asistió a la víctima y escondió el arma, que nunca fue encontrada.

Lagraña recibió dos balazos en la zona del abdomen, por los cuales le tuvieron que extirpar casi un metro de intestino, y además otros tres balazos en las piernas.