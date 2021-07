"Hay niños entre 10 y 12 años armados en Confluencia"

Gaspar es el segundo nombre -poco usado, casi desconocido- de un vecino de Confluencia. Habla bajo esa presunta protección, porque el tema es difícil, peligroso: es el de la tremenda inseguridad, en su barrio, los tiroteos frecuentes, los chicos armados. Y se decidió a hablar por lo que pasó el último fin de semana.

Las alarmas se encendieron aún más, un vecindario que se siente en guerra por el enfrentamiento de dos familias. "Hace unos meses atrás mataron a Eduardo Cañete, resulta que la familia del fallecido ha querido tomar venganza hacia la familia del homicida. Este viernes fue terrible lo que pasó, comenzaron a las 21 y estuvieron hasta las 6 de la mañana, a los tiros, y después continuaron hasta el domingo, prácticamente todo el día", relató Gaspar a esta periodista.

Tiroteo sin pausa, las viviendas de los vecinos llenas de balas, "la policía nunca reaccionó", hasta el domingo a la noche, es decir casi 48 horas después.

El barrio alertó desde el viernes a los efectivos, y según denuncia Gaspar, un patrullero "daba una vuelta a la manzana y se iba, sin reacción. Todos sabemos, que la policía, cuando hay un conflicto tiene que actuar para apaciguar las aguas, pero no lo hicieron... ´´¿El motivo?´´, no sé, pero no hicieron absolutamente nada".

Aún con miedo a lo que pueda llegar a suceder, el hombre aseguró que: "Peligraba la vida de los vecinos, la balacera era terrible, fue un peligro para todos, para los chicos, para los grandes. Las piedras y las balas para todos lados. Estaba desaforado ese sector, realmente es muy preocupante. Reaccionaron los oficiales el domingo, tarde, y activaron las fuerzas especiales".

Lo llamativo es que en el lugar dónde fue la "batalla campal" que duró "siglos" para el sector, se encuentra la Escuela de Policía (UESPO): "Fue una zona de guerra, tenemos miedo. La verdad que tampoco entendemos a la Ministra de Seguridad, es un barrio tan grande que solo hay tres móviles policiales y uno de consigna, fijo. Una vergüenza, la verdad", y agregó que "el portal de la policía afirma que intervinieron el sábado y eso es mentira, no vinieron".

Lo más preocupante y dónde las autoridades, tanto policiales como de gobierno debería poner las cartas sobre la mesa, el denunciante sostuvo que: "Hay niños de entre 10 y 12 años armados”, y también responsabilizó a la comisión vecinal por la falta de acción.