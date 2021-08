“A Nahiara su mamá no la quería, la odiaba”

En el final de la etapa de alegatos en el juicio por jurados por la muerte de Nahiara Miranda, Carlos Vila, abogado de Carlos Erbin expresó que “está absolutamente claro que desde 2019 que Nahiara se fue a vivir con Carlos y Valeria Miranda fue maltratada y golpeada”.

Agregó que la nena “era atada como un perro. Y de esa manera evitaban que se escape de la casa. Está probado que hubo maltrato infantil físico y psicológico. Miranda la golpeaba y Erbin también. Sin embargo, nos acusaron de femicidio, algo que no hicimos. No la cuidamos. No hay modo de defender este maltrato. No creo que este maltrato sea un caso de violencia de género”.

Vila explicó que “no existían situaciones de violencia de género de Erbin a Miranda. Ella se fue al campo con él porque lo amaba y porque querían estar juntos. Me tendrían que haber probado que, por causa de esa violencia de género tan grande, extrema, llena de contenidos, Valeria estaba prácticamente atada de manos. Y nada, absolutamente nada podía hacer para defender a su hijita de los ataques de este ogro. Y que me vengan a decir que eso fue probado. Yo les digo, con toda sinceridad, eso no lo probaron ni de casualidad. Con lo cual, en el tema del agravante, discrepo con el Ministerio Público Fiscal”.

Indicó que “Miranda no quería tener a la nena, no la quería ver. Para mí, la odiaba. No la quería para nada a su hija, no quería cuidarla, quererla, hacerse cargo, nada”.

Señaló que “es una situación de maltrato infantil horrorosa. Pero no es un caso de violencia de género porque no le pegan por ser una niña, una mujer. Le pegaron porque les molestaba y se les escapaba”.

Vila concluyó que “Valeria no quiso matar a su hija. Mi defendido tiene responsabilidad, la de permitir que la golpearan. Es grave y no lo acusaron. Tengo que pedirles que lo absuelvan de homicidio calificado".

Las últimas palabras

Finalizados los alegatos de las partes en la última jornada del juicio por jurados en que se investiga el crimen de Nahiara Soledad en Los Menucos, habló Valeria, la mamá de la menor.

“Quiero decir que quiero hacer justicia por mi hija. Fui víctima de violencia de género y eso no lo ven. Creen que Carlos Erbin es un santito, pero no lo es. Soy inocente”, dijo llorando Valeria, una de las dos imputadas por el crimen.

“Valeria fue maltratada, me lo contó. El asesino es aquel que esta allá”, expresó Amelia Antonio querellante en la causa y madre de Valeria. “A mi hija la ataron a la silla y me arrancaron a mi nieta”, agregó la mujer en el último tramo de los alegatos. Por otro lado, Carlos Erbin prefirió no hablar y se conformó con el alegato de su abogado.