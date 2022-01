Pide juicio político para la Corte Suprema de Justicia

El conocido abogado rionegrino Marcelo Hertzriken Velazco interpuso hoy lunes, una solicitud de Juicio Político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se los investigue por mal desempeño y comisión de delitos, por no decidir sobre una causa desde el " 17 de abril del año 2017, ni notificado a los condenados detenidos fehacientemente hasta el día de la fecha de resolución alguna."

El letrado asegura que habiendo presentado un Recurso de Queja por las condenas a sus defendidos Robledo y Corasa, la CSJ "no tramita adecuadamente el caso, omitiendo dar respuesta alguna a la privación ilegítima de la libertad de los condenados que llevan 1700 días detenidos ".

Velazco argumenta en su pedido que " Como en el discurso Kafkiano “Ante La Ley” dos indigentes analfabetos rurales del poblado de la línea sur rionegrina: Maquinchao, aguardan tener análoga suerte que el genocida que arrojaba personas por el aire, el Capitán Scilingo a quien la propia Corte brindó garantías elementales, como el derecho a una defensa eficaz, a recurrir una sentencia de condena “in pauperis” previo conocimiento y notificación fehaciente. Derechos que el tribunal de condena originario les denegó.

Burdo e irregular funcionamiento, el de la Corte que constriñe derechos, no aplica por igual sus precedentes con retaceos formularios y solo ingresa “selectivamente” a conocer casos mediante arbitrio y discrecionalidad no dando razón alguna de sus rechazos, cajoneando expedientes o como en el caso siendo partícipes necesarios de la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad calificada e incumplimiento de deberes de funcionario público al no fallar en tiempo procesal oportuno , así como contravenir selectivamente sus propias decisiones. A la par de claramente importar una causal de mal desempeño grave."

Ante esta situación Velazco remarca " la inacción y la denegación de Justicia que este tribunal tiene para con el hombre común."

Esta denuncia contra la CSJ se conoce un día antes de una marcha en contra del máximo tribunal de justicia de la Nación, convocada por el oficialismo y miembros del gobierno nacional.