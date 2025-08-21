Cuántos millones deberá desembolsar Martín Demichelis para separarse de Evangelina Anderson

La noticia de la separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sorprendió al mundo del espectáculo y del deporte. Tras 18 años de matrimonio, la pareja decidió poner fin a su relación, aunque aseguran que el proceso se está llevando adelante de manera respetuosa y priorizando el bienestar de sus hijos. Sin embargo, el costado económico del divorcio amenaza con sumar tensión a un vínculo que hasta ahora parecía transitar en calma.

La gran incógnita gira en torno a la fortuna que el exfutbolista acumuló durante su extensa carrera en Europa. Martín Demichelis jugó en ligas de primer nivel como la alemana, la española y la inglesa, lo que le permitió alcanzar un patrimonio millonario. Según trascendió, los bienes a dividir superarían los 50 millones de dólares, cifra que inevitablemente genera expectativa sobre cómo se llevará a cabo la repartición.

Aunque en un principio se habló de un acuerdo equitativo, fuentes cercanas a la expareja aseguraron que la división no será exactamente mitad y mitad. La decisión final quedará en manos de los equipos legales, quienes deberán analizar contratos, inversiones y patrimonio acumulado durante el tiempo de matrimonio. Ese punto, sin dudas, será el más complejo de resolver.

Evangelina Anderson, por su parte, ha sido cautelosa al momento de hablar en público. La modelo afirmó que está atravesando la separación con serenidad y que lo único que le interesa es resguardar la intimidad de sus hijos. “Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos”, sostuvo en una reciente entrevista.

Más allá de las declaraciones, el proceso no será sencillo. En este tipo de rupturas, los bienes adquiridos a lo largo de tantos años suelen convertirse en el centro de disputas legales. El entorno del exjugador sostiene que, aunque hay buena voluntad de ambas partes, la negociación podría volverse extensa y desgastante.

Lo que sí está claro es que Evangelina Anderson decidió instalarse en Argentina durante este tiempo. Rodeada de familiares y amigos, se siente contenida y respaldada en un momento de grandes cambios personales. Mientras tanto, Martín Demichelis sigue enfocado en su carrera como entrenador, aunque inevitablemente también se ve afectado por la situación familiar.

La expareja insiste en que la prioridad son sus tres hijos, intentando evitar que el conflicto económico opaque lo verdaderamente importante: su bienestar. Aun así, la magnitud de la cifra en juego mantiene en vilo a la prensa y al público.

Lo que resta definir ahora es cuántos millones deberá desembolsar Martín Demichelis para cerrar este capítulo de su vida. Una suma que, aunque impactante, no logra eclipsar la historia de amor y familia que compartió con Evangelina Anderson durante casi dos décadas.