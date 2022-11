Un dato estremecedor en la autopsia al cadáver de Eliana

El informe preliminar de la autopsia al cadáver de la joven Eliana Pacheco, no había hallado signos de criminalidad; los forenses no encontraron heridas de bala ni de arma blanca y los golpes en el cráneo no eran de entidad como para matarla. Tampoco hallaron, por el estado de descomposición, surcos de ahorcamiento. Pero finalmente se concluyó que murió por asfixia mecánica. Y para los investigadores, pudo haberse tratado de un crimen "mafioso", ya que en la garganta encontraron bollos de papel que le produjeron la asfixia.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que el informe preliminar de la autopsia que se le realizó al cuerpo de Pacheco aseguró que la joven sufrió una asfixia mecánica, y por el estado en el que se encontraba el cadáver se presume que la muerte se produjo el mismo día en que desapareció.

El asesino de Eliana colocó bollos de papel en la garganta de la joven que le obstruyeron la laringe y le provocaron la muerte por asfixia. Esa forma de asesinato es, para los investigadores, "mafioso".

La fiscal penal platense Virginia Bravo confirmó a esta agencia que el hecho está caratulado como "homicidio agravado" y que por el momento "no hay detenidos".

El cuerpo de Eliana, madre de dos niños, fue encontrado alrededor de las 10 entre los pastizales de un zanjón en las inmediaciones del cruce de las calles 38 y 203, en una zona que efectivos de la policía bonaerense con la colaboración de canes adiestrados habían rastrillado el jueves y donde habían encontrado su documento de identidad.

Por orden judicial, los policías regresaron este viernes a la misma zona e ingresaron en motos hasta donde, finalmente, fue hallado el cadáver.

Los voceros detallaron que el cuerpo estaba vestido con un pantalón de jean azul, una remera negra y unas zapatillas fucsias, recostado sobre su costado izquierdo y en avanzado estado de descomposición.

Según los investigadores, Eliana Pacheco estaba actualmente en pareja con un hombre llamado Maximiliano Videla, quien está preso en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos, luego de haber sido detenido por un robo con armas pero dentro del penal quedó implicado en el homicidio de otro interno durante una pelea.

Por eso, los investigadores tampoco descartan la hipótesis de una venganza contra Videla por parte de los familiares de ese preso muerto en el penal de Olmos.

En las últimas horas, Videla publicó en su cuenta de Facebook fotos de los tatuajes que tenían ambos con sus nombres y una foto del turno para el Registro Civil para el 14 de diciembre porque, reveló, tenían previsto casarse.

"Amor, perdón si a veces te trato mal, si a veces quiero tirar todo a la basura", decía uno de los mensajes en el muro de esa red social, mientras que en otro señalaba: "Donde quieras que estés quiero que sepas que sos la mejor mamá, mujer y compañera del mundo".

La mujer era intensamente buscada desde el domingo último, cuando salió de su casa a las 18 y abordó un remise para ir a la feria de 208 y 52, en Olmos. Una hora después, ya no respondió los mensajes de Whatsapp y se apagó su celular.