Televisaron en vivo una pelea de jóvenes en Las Grutas

En la tradicional recorrida matinal que la señal de cable Todo Noticias hace por distintas ciudades del país, está vez intentaron mostrarle a todo el país el bello amanecer en Las Grutas. Pero algo no salió como estaba previsto, no porque la salida del sol no haya estado a la altura de los mejores paisajes del país, sino que en vivo y en directo fue televisada una pelea de un grupo de jóvenes que salían de uno de los boliches bailables que funcionan en los paradores. La emisión duró varios minutos y hasta salió al aire el intento de los policías que intentaron ponerle freno a los golpes.

Eran las 6.39 cuando el periodista Sergio Lapegüe presentó las imágenes que desde el control pusieron al aire. En un primer momento describió como los jóvenes salían del boliche y hasta pensó que se trataba de un grupo de amigos que pretendía seguir bailando después del cierre del boliche ubicado a la altura de la cuarta bajada. Sin embargo el relato tuvo un giro drástico cuando uno de los jóvenes empezó a golpear a otro de los que se encontraban en la zona de la Costanera.

Avisen a la policía, se están agarrando a las trompadas en vivo a las 6.39. Pensé que estaban bailando. Esto es tremendo

Sin saber de qué manera reaccionar, Lapegüe, dentro de un estudio de televisión ubicado en el barrio porteño de Constitución pidió al aire que alguien intervenga: "Avisen a la policía, se están agarrando a las trompadas en vivo a las 6.39. Pensé que estaban bailando. Esto es tremendo".

Pelea en vivo: TN mostraba el amanecer de Las Grutas y un grupo de jóvenes se agarró a trompadas pic.twitter.com/birrkvqCIm — TN - Todo Noticias (@todonoticias) January 31, 2022

En las imágenes emitidas para todo el país en vivo, se puede ver como desde la vereda de la Costanera el grupo, en una maraña similar a un scrum de rugby, se fue moviendo hasta el medio de la calle. A los pocos minutos, dos policías empiezan a intervenir con la intención de ponerle fin a la pelea, cosa que no logran por estar en inferioridad numérica. A los pocos segundos llegaron tres policías más que controlaron a los seis jóvenes que peleaban ante la atenta mirada de todos los televidentes de la conocida señal de noticias del Grupo Clarín.

Las peleas de madrugada son una constante en la temporada de Las Grutas. La mayor cantidad de intervenciones de los refuerzos que llegaron a la villa para el verano ocurren durante la noche y el amanecer, cuando los jóvenes salen de los boliches e intentan solucionar sus problemas a las trompadas.