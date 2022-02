Los Jefes policiales detenidos no irán a una cárcel común

La llegada de una camioneta de la Policía Federal al domicilio particular del ex secretario de Seguridad de Río Negro y ex Jefe de Policía de la provincia, Víctor Ángel Cufré, causó un importante revuelo en el barrio policial de Roca. Al mismo tiempo en Dina Huapi fue apresado Jorge Villanova, quien tenía al mando la fuerza durante la feroz represión del 17 de junio de 2010, en la zona del Alto de Bariloche. Aunque no se oficializó dónde están alojados en la actualidad, se supo que en los próximos días serán trasladados a un quincho que se está acondicionando y evitar que cumplan los 4 años de prisión en una cárcel común.

Cufré, Villanova y el entonces Jefe de la Regional III, Argentino Hermosa, deben cumplir la pena impuesta en 2018 por una Cámara Criminal de Bariloche, que luego fue ratificada por el STJ en 2019 y que por último la semana pasada confirmo la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia quedó firme y los condenados debían empezar a cumplir. Fueron considerados culpables de homicidio culposo, lesiones culposas y lesiones graves.

La Justicia de Bariloche ordenó la detención y durante el fin de semana Cufré permaneció alojado en la sede del COER de Roca; Villanova en la Comisaría 36° de Dina Huapi y Hermosa se presentó voluntariamente en la sede de la Comisaría 1° de Viedma, donde quedó preso. También fue notificado el Servicio Penitenciario Provincial, que deberá disponer de un lugar adecuado para alojarlos y garantizar la integridad física, decisión que deberá evaluar jueza de Ejecución de Bariloche, Sandra Ragusa.

Si bien no se oficializó el lugar de detención, Mejor Informado accedió a información que indica que la provincia destinó fondos específicos para realizar tareas urgentes en el quincho ubicado en el predio de la Comisaría 8° de Choele Choel, que también comparte con la cárcel de esa ciudad. El lugar ya fue utilizado hace pocos años para mantener presos a los policías involucrados en la desaparición del joven salteño Daniel Solano.

Se supo que el lugar no es muy amplio y es un salón grande con una cocina y baño, que no cuenta con habitaciones, por lo que se encargaron divisiones para que los tres jefes policiales puedan permanecer detenidos allí. A ellos se sumarán otros tres policías, Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo condenados por ser quienes dispararon las escopetas con balas de plomo, que mataron a Sergio Cárdenas (29 años) y Nicolás Carrasco (16) durante la represión del 17 de junio de 2011.

Las víctima eran parte de los manifestantes que protestaban frente a la Comisaría 28° de Bariloche por la muerte de Diego Bonefoi en manos de efectivos de esa unidad policial. En la represión, de la que no participaron Cufré ni Villanova, ni Hermosa, que se fugaron a El Bolsón, desde donde decían dirigir el operativo, los uniformados cargaron balas de plomo y mataron a dos jóvenes: Cárdenas Carrasco. Todo durante la poblada que se inició el 17 de junio de 2010 y continuó durante varios días, con barricadas en los distintos barrios populares de la ciudad, manifestaciones y disturbios frente al Centro Cívico, en plena temporada invernal.