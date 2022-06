Apareció una lancha vacía en el puerto de White

Un guardacostas de la Prefectura Naval encontró este lunes una lancha a la deriva, sin ocupantes, frente a las costas del puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca. La única información que se tiene es que el semirrígido es de propiedad de un hombre de nacionalidad paraguaya y que lo había comprado en San Antonio Oeste, Río Negro.

De acuerdo con lo informado por el Prefecto Principal Gustavo Albornoz, a La Nueva Provincia , a las ocho y media de la noche del lunes Prefectura de Bahía Blanca “tomó conocimiento por personal de una empresa de vigilancia del lugar sobre la presencia de un objeto flotando, lo cual motivó el traslado de un guardacostas al sector para remolcarlo hacia el puerto”.

El oficial indicó que la embarcación, llamada Ali Lafken, según los registros es de propiedad de Aureliano Villalba Cabrera, paraguayo con domicilio en la localidad de Florencio Varela. Es un bote semirrígido de 6 metros de largo por 2 de ancho que presentaba sus pontones desinflados.

Informó que Villalba lo había adquirido en San Antonio Oeste.

Sobre el hallazgo de la lancha, Albornoz señaló que "dentro de la embarcación solamente había una caja de pesca y elementos normales de seguridad. Nada que indique algo raro a bordo. Se trata de una embarcación en buen estado y con el motor en funcionamiento. Es común que se suelten embarcaciones, aunque lo raro es que no aparezca el dueño, ni haya alguna denuncia al respecto. Son muchos los indicios y personas que intentar ayudar y dicen haberlo visto, pero no hay certezas. Por eso estamos abiertos a recibir cualquier información que ayude a dar con el dueño".

“Sinceramente es todo una incógnita, ya que no sabemos de dónde salió, dónde se soltó o dónde bajo, porque se recorrió toda la zona, en bajadas habilitadas y también en bajadas no habilitadas. No tenemos denuncias, tanto en toda la zona como en Florencio Varela. Por esto es que toma intervención el Juzgado Federal", dijo.

Personal de Prefectura de Quilmes concurrió al domicilio de Villalba Cabrera, pero no encontró ningún habitante en la casa. Los vecinos señalaron que allí vive el padre del propietario de la embarcación.