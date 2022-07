Drama: corrió a su hermana de la balacera y murió ella

Una joven de 20 años escuchó los disparos en el frente de la casa adonde había una fiesta, corrió a su hermana menor de la ventana y recibió dos disparos que la mataron en un instante. El hecho, que se registró en la calle Darregueira al 2500, conmociona por estas horas a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Rápidamente actuó la policía provincial que detuvo a un integrante de esa fuerza, a su hermano y otro hombre.

Presuntamente, por los primeros datos con que cuenta la investigación, los tres hombres a bordo de un vehículo VW Senda de color rojo, efectuaron los disparos al volver a la casa de donde los habían echado minutos antes.

La joven de 20 años, Agustina Galarza, murió en el acto según el informe de los profesionales médicos que la asistieron en el lugar, mientras que el resto de quienes estaban en la fiesta no fueron lesionados.

La madre de la joven asesinada, Rocío, aseguró que "hasta donde yo sé, mi hija estaba trabajando en Relievee y de ahí se fueron a un after en esa casa con su hermana y las amigas de siempre". En declaraciones a los medios de comunicación bahienses, indicó que “lo único que les puedo contar es que mi otra nena me dijo 'mami, Agustina me sacó del brazo cuando había una balacera y cuando me doy vuelta se desplomó”.

Paralelamente, el Fiscal a cargo de la investigación – Jorge Viego- señaló que el único detenido por el caso es el policía Rodrigo Jorge Delgado, quien habría efectuado los disparos desde el vehículo con su arma reglamentaria. El hermano, Mauro, y otro joven (identificado como Mariano Chandía) que también estaba a bordo del Senda podrían ser acusados como partícipes o encubridores del asesinato, según manifestó.