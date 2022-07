Habló Pablo: "Llegué a mi casa y Agustina estaba tirada, agonizando"

Tanto Cipolletti, como todo el Alto Valle, no sale de la conmoción luego del atroz asesinato de la joven estudiante, Agustina Fernández. La Justicia de Río Negro aún no habló oficialmente sobre la causa. No hay ningún sospechoso “en la mira” para los investigadores, o por lo menos, eso deja entrever el silencio oficial.

Este martes a la tarde, los padres de la joven de 19 años escucharon la peor noticia: “Tiene muerte cerebral”. Lamentablemente ese milagro tan deseado por todos no llegó. Ahora, lo único que se pide a gritos es: Justicia. En la mañana de este miércoles, Pablo Parra, el dueño del departamento dónde hallaron a la estudiante apareció por primera vez públicamente, luego del fatal desenlace y dio su testimonio en un medio local.

“Estoy muy angustiado, estoy devastado por esta situación. Yo intenté hablar con los papás de Agustina; fui al hospital con mis viejos, pero me dijeron que no era el momento para hablar”, afirmó en declaraciones a LU19. Asimismo, cabe destacar que en las redes sociales algunas organizaciones feministas, -y también la familia de la víctima-, pusieron en duda su inocencia. Hubo escraches por doquier: “Nadie sabe cómo fue todo, yo si lo sé”, agregó.

Afirmó que le robaron 1.000 dólares en efectivo, un rosario de plata, y un bolso deportivo.

Según relató Pablo, ambos vivían en el mismo complejo sobre la calle Confluencia. Su departamento está en planta baja, mientras que el de Agustina era en el piso superior. “Desde marzo, que ella vino a vivir acá, entablamos una relación. Y ese sábado íbamos a cenar juntos”.

Parra, según afirmó, pasadas las 19:20 fue hasta el almacén: “Agustina se quedó preparando la ensalada, yo pase por la casa de mis viejos, después compré helado y antes de volver pase a comprar dos cervezas y de ahí me fui a casa”. Según su testimonio, su regreso fue antes de las 21 horas, es decir, salió solo por una hora. “Fue todo un horror. Llegué y las luces estaban apagadas, entró y la veo a Agus tirada, temblando, convulsionando”.

Entró en shock. Una de las botellas de vidrio que llevaba en su mano derecha impactó y se estrelló en el suelo: “Me quedé perplejo. Llamé a la policía y a la ambulancia”, dijo con la voz quebrada. Los efectivos policiales tardaron menos de 15 minutos en arribar a la escena del crimen. En el transcurso de ese lapso, Pablo fue hasta su habitación y observó que estaba todo revuelto, y que, en el patio interno, la ropa tendida “estaba desparramada en el suelo”.

GRITOS QUE PIDEN JUSTICIA

Distintas organizaciones convocaron a una marcha hoy a las 19.30 en la Plaza San Martín, mientras que la Facultad de Medicina también se sumará al reclamo y convocó a concentrarse a las 18.30 para dirigirse a la plaza. Marcharán por las calles de la ciudad en reclamo de justicia y mayor seguridad en hechos de violencia. Anoche hubo una gran concentración en el hospital para acompañar a la familia y amigos de la joven.