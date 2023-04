Abusó de menores: Grassi podría pedir su libertad condicional

Julio César Grassi, el cura creador de la Fundación Felices los Niños, podría pedir el beneficio de la libertad condicional luego de pasar diez años en prisión, condenado por abuso sexual infantil y corrupción de menores.

Está detenido desde el año 2013 en el penal de Campana, tras haber recibido una pena de 15 años de prisión. Además, recientemente terminó la carrera de Derecho.

La condena por abuso sexual en principio regía hasta el 7 de agosto de 2026 pero fue extendida hasta el 30 de mayo de 2028 debido a que se había hecho un cálculo erróneo de la pena y la además se tuvo en cuenta la inaplicabilidad del beneficio del 2x1.

La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones de Morón y los abogados del religioso la apelaron. Aunque ese recurso extraordinario fue rechazado, presentaron otra queja que aún no fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia.

En mayo de 2023 se cumplen diez años desde que Grassi fue detenido, lo que representa que ya habría cumplido las dos terceras partes de su condena. Esto significa que podría recibir la libertad condicional, si los letrados que lo defienden solicitan el beneficio.

Cabe mencionar que este es un derecho que no puede ser otorgado a personas condenadas por delitos sexuales. No obstante, esta modificación en el Código Penal no aplica en el caso del sacerdote, dado que fue condenado antes y la vigencia de la ley no es retroactiva.