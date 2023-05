Escándalo en el TC: Habló el hincha noqueado por Urcera

Finalmente, después de más de 10 días de ser buscado por todos los medios, se conoció la identidad del hincha del Turismo Carretera noqueado por José Manuel Urcera en la última carrera de la categoría. La víctima del violento derechazo en la mandíbula reconoció que le hizo un chiste al novio de Nicole Neumann sobre la despedida de Fabián Cubero y allí recibió un violento golpe que lo dejó tendido en el piso.

Tras la insistencia de muchos medios, en especial de los programas de chismes de la televisión porteña, Ramiro Roda accedió a una entrevista en Canal 13, en el programa Socios del Espectáculo, y confió que su intención nunca fue ofender al piloto nacido en San Antonio Oeste, sino que como es hincha de Vélez, le quiso hacer un chiste sobre el partido despedida del ídolo del club y ex esposo de la actual novia de Urcera.

"Quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento. Yo soy hincha fanático de Vélez y le pregunté si iba a ir a la despedida de Cubero", reconoció el hombre oriundo de San Nicolás. En su relato aseguró que luego de esa desafortunada frase, le intentó pedir disculpas, por lo que Manu le contestó "vos me estás agarrando para la joda".

Por primera vez habla el fan que lo acusa a Urcera#loviensocios pic.twitter.com/asW5jNz8KI — Socios del espectáculo (@socioseltrece) May 11, 2023

La escena de violencia arrancó un instante después, porque el hijo de uno de los empresarios petroleros más influyentes de Neuquén y Río Negro reaccionó inmediatamente: "Me agarró la remera y el seguridad nos separó", afirmó el hincha. Ante esta situación, Roda insistió en su afán de querer disculparse, pero el final fue impensado.

"Cuando le doy mi mano, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega. Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla"

“Le dije que no le quise faltar el respeto, le pedí disculpas y le di la mano", en una clara intención de terminar allí el problema y sellar la paz, pero "cuando le doy mi mano, él la agarra con la izquierda, me lleva hacia él, y con la derecha me pega. Ahí me caigo al piso y golpeo la cabeza con una alcantarilla”, relató.

Durante la entrevista, la víctima del piloto rionegrino explicó que "salí a hablar porque necesito limpiar mi nombre. Yo estoy teniendo muchos problemas laborales; no me quedé sin trabajo, pero tengo que volver a trabajar y con los puntos en la cabeza me cuesta".

Y describió que "tenía una prótesis en la dentadura y también perdí parte de eso", por eso se mostró angustiado y arrepentido por el chiste que desató la furiosa reacción del novio de la blonda modelo, por la que debió ser trasladado al hospital. Una vez controlada la hemorragia de su cabeza y al recibir el alta, realizó la denuncia por golpes y lesiones en el Poder Judicial de Entre Ríos.

Mientras, Urcera y Nicole disfrutaron de una mini luna de miel en Río de Janeiro, donde pasaron unos días de playa. El rionegrino deberá volver entre hoy y mañana porque el fin de semana participará de una nueva fecha de TC Pick Up en el autódromo de Viedma, donde se siente prácticamente local.