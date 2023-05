Le robaron las ruedas, faltó a trabajar y le descontaron el día

Los roba ruedas siguen en acción y, esta vez, perjudicaron a un trabajador del hospital del Centenario. Se trata de Nicolás Castro, quien vive en el barrio Don Bosco de Cipolletti. Esta madrugada salió de su casa para subirse a su vehículo e ir a trabajar, pero nunca pudo llegar, ya que le habían robado las ruedas de su auto. Como si fuera poco, también le descontaron el día.

Según información oficial a la redacción de Mejor Informado, el hecho sucedió en horas de esta madrugada en calle Perú 1234. de la vecina ciudad. Nicolás salió de su casa y una vez en la vereda se dio cuenta de la ausencia de ruedas en su auto Renault Kwid color blanco: se llevaron una trasera y otra delantera.

"Estos delincuentes me jodieron la vida. No sé cuándo carajo voy a poder conseguir las dos ruedas del auto. Voy a tener que faltar al trabajo todos estos días hasta que pueda solucionar mi problema", lamentó y muy angustiado detalló que en su trabajo le descontaron el día porque "no presenté certificado médico y fue un robo".

Mientras tanto, se realiza una investigación desde la Unidad 24 que está a solo dos cuadras del lugar en el que ocurrió el hecho.