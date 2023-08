Tras 17 años, el crimen de Otoño Uriarte puede ir a juicio

Como todos los días, aquel 23 de octubre de 2006, Otoño Uriarte salió de su casa para ir al colegio, luego fue a jugar al voley y cuando regresaba, ya entrada la noche, desapareció. La última persona que la vio fue a la altura del puente de La Viña, el entonces límite entre la zona urbana y rural de Fernández Oro. Su cuerpo fue encontrado seis meses después atrapada en una compuerta de la usina del canal Principal de Riego en El 30. Aunque siempre rondó la teoría de una red de trata, nunca se supo a ciencia cierta cómo murió y dónde estuvo todo ese tiempo. El grupo de sospechosos siempre fue el mismo, seis jóvenes a los que ella conocía, pero nunca se avanzó en las pericias solicitadas y las pruebas siempre fueron débiles.

A casi 17 años de su desaparición, la causa estuvo viciada y contaminada desde el primer día. Por un lado, el poder de turno, allá en el primer gobierno del radical Miguel Saiz que tenía como Jefe de Policía al polémico y hoy detenido Víctor Ángel Cufré, desestimó la denuncia de la familia y sin ponerse colorado declaró en los medios que "se había ido con un noviecito". El tiempo pasó y las actuaciones llegaron al único juzgado Penal que tenía Cipolletti, bajo la conducción de María del Cármen García García, quien tampoco avanzó demasiado la causa.

María del Cármen García García era titular en el juzgado Penal 21 de Cipolletti e impulsó dos veces el procesamiento, pero nunca lo logró.

Durante seis meses se hicieron allanamientos y se recogieron cientos de testimonios. Se averiguó sobre las relaciones de la joven y la vida de la familia. El ministerio de Gobierno de Río Negro para evitar el escándalo, también hizo aportes económicos al padre. Cuando apareció el cuerpo, la causa cambió de caratula y estaba confirmado el crimen. Pero el resultado fue el mismo que hasta entonces, no hubo avances.

En algún momento se intentó acusar a un grupo de jóvenes. si bien eran más grandes que Otoño, ella los conocía porque en la casa de uno de ellos solía dejar la bicicleta en la que recorría varios kilómetros desde su casa hasta el pueblo. Precisamente la bicicleta tiene un papel principal en la causa, proque también la dejaba guardada en la casa de una compañera, como el día que desapareció. Sin embargo, cuando fue a buscarla a la noche, no estaba.

Las sospechas cayeron en Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos, Federico Axel Saavedra y Juan Marcelo Calfiqueo, quienes se lleavron la bici para garantizarse que Otoño se vaya caminando por la zona rural y sin que nadie la vea.

El cuerpo fue encontrado el 24 de abril de 2007, semisumergido, contra una de las compuertas de la usina de El 30. Cuando fue arrojado, ya no el riego se había cortado, por eso la presión del agua y la correntada no terminó de destruirlo. La joven estaba vestida. La ropa interior de nylon permitió que se conserven algunas pruebas, como vellos púbicos que debían someterse a pericias de ADN, pero sólo algunos se analizaron y no se encontraron coincidencias con los sospechosos.

El cuerpo de Otoño Uriarte fue encontrado semisumergido en la usina de El 30, seis meses después de la desaparición.

La jueza García García procesó dos veces al mismo grupo de jóvenes pero sin resultados. En el primer intento, la Cámara del Crimen resolvió que no se los podía imputar por el crimen y por el encubrimiento de manera simultánea. En la segunda oportunidad se le cuestionó que no habían pruebas suficientes. Luego la magistrada tomó licencia psiquiátrica y más tarde fue destituida y luego le ganó un juicio millonario al estado.

Entonces la promovida como jueza sustituta, Sonia Martín, se hizo cargó y declaró la falta de méritos. Pero el ya fallecido fiscal José Rodríguez Chazarreta logró cambiar esa decisión y antes del cambio de Código Procesal Penal, logró que la causa vuelva a Cipolletti. A partir de ahí, todos fueron recursos de los defensores para evitar el procesamiento, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló para darle una última oportunidad a los fiscales, pero los de Roca.

Antes de que caduquen los plazos establecidos, una nueva abogada comenzó a representar a la familia de Otoño. Gabriela Prokopiw le dio impulso, reflotó la teoría de la trata de personas e involucró al entonces jefe de la Comisaría 26° de Fernández Oro, Ives Vallejos y su chofer. También aseguró que una trabajadora sexual tenía información y solicitó la figura de testigo protegida, pero esto no tuvo avances. Cufré era el jefe de Policía de Río Negro y aventuró que Otoño se había ido con un novio. El ex comisario está preso por dos crímenes en una represión en Bariloche.

Los tiempos corren y antes de que la causa quede en nada, la fiscal Teresa Giuffrida y la abogada se pusieron de acuerdo y presentaron el pedido de control de acusación, una instancia obligada antes del juicio. Ahora la Justicia rionegrina deberá resolver en una audiencia fijada para el 28 de agosto si se podrá juzgar a los sospechosos de siempre.