Se robaron los cables y quedaron sin luz y sin agua

No se detiene el robo de cables y las vandalizaciones de transformadores.

Cada vez son más las zonas consideradas de peligro, en el mapa del delito que realizó la empresa EDERSA. En este sentido, Cervantes, Allen y Regina son los escenarios de robos y vandalizaciones permanentes contra instalaciones eléctricas. Los lugares se repiten y la impunidad se multiplica, consideraron desde la distribuidora.

No es la primera vez que dan un golpe en la Ruta Nacional 22, a la altura de la segunda entrada a Cervantes. En ese lugar volvieron a llevarse 200 metros de cable de media tensión. Eso provocó la salida de servicio en todo el sector de la ruta entre los dos ingresos a la ciudad; barrio Virgen de Luján; y la zona balnearia. Además, afectaron el suministro de agua potable porque el sistema de bombeo se quedó sin abastecimiento eléctrico.

Y eso no fue todo. Más tarde, se llevaron del cementerio un transformador de distribución de 10 KVA que abastece a toda la zona. Desde EDERSA confirmaron que “el lugar quedará sin suministro eléctrico, no sabemos hasta cuándo, dado que ya no tenemos transformadores con esa capacidad. En lo que va del año, sólo en Cervantes se llevaron 21 equipos”.