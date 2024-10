Las mamis pegaron fuerte en la escuela

Una docente fue atacada y golpeada ferozmente por madres que la acusaron de maltratar a los alumnos de sexto año de la Escuela N°17 de Marcos Paz. Todo quedó grabado en videos que recorren las redes sociales, mientras diferentes gremios docentes llevan adelante un paro total de actividades para expresar su repudio al accionar del grupo contra la trabajadora.

El hecho ocurrió en la puerta de la institución y duró varios minutos, hasta que la directora y otros miembros del personal del colegio pudieron separarlas, y resguardar a la profesora de inglés. En las imágenes grabadas se observa a varias mujeres que le tiraron del pelo a la maestra, la redujeron y la tiraron al suelo, mientras le daban golpes de puño y patadas.

"Los chicos no se tocan, ¿oíste? A mi hijo nadie lo maltrata", se escucha gritar a una de las agresoras que aparece en el video, mientras otras mujeres la insultan y continúan agrediéndola. "Te voy a matar hija de p...", dijo otra de las mujeres segundos antes de tirarle el celular y pisarlo contra el piso. “Se metió con Bautista y la tenemos grabada. ¿Por qué no hablas con la criatura la c... de tu madre? ´Negros de mierda´ le dice a los nenes”, agregó otra de las agresoras.

Gremios docente anunciaron paro total

Ante el episodio que se viralizó por la difusión en redes sociales y medios locales, el conjunto de los sindicatos que integran Frente de Unidad Docente Bonaerense dispuso para este jueves paro total en el municipio de Marcos Paz, en rechazo a la feroz golpiza contra el episodio de violencia en la institución, ubicada en el barrio “Nuestra Señora de la Paz”.

Los gremios docentes Suteba, AMET, FEB, SADOP y UDOCBA calificaron de “aberrante acto” la golpiza contra la profesora y definieron la huelga como un “claro mensaje de que no vamos a tolerar agresiones ni situaciones de violencia en nuestros lugares de trabajo”.

Habló una de las madres que agredió a la docente

Jennifer, una de las madres que participó de la feroz golpiza a una maestra de la Escuela N°17 de Marcos Paz, habló este jueves con la prensa y explicó como se desencadenó la violenta situación que provocó que los gremios docentes del distrito anunciaran un paro total en repudio a la agresión. “No me arrepiento porque eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos”, aseguró la mujer firmemente.