Qué dijo la Policía del hombre que lincharon en Neuquén

El comisario inspector de Neuquén, Claudio Guevara, se refirió al vídeo viral que circuló, donde se observa a tres hombres golpeando a otro e intentando llevárselo por la fuerza. Según Guevara, el incidente tuvo lugar el martes alrededor de las 19:30, pero su impacto en las redes sociales se intensificó durante la noche del martes y la madrugada de hoy.

El comisario manifestó en Mitre Patagonia que “lamentablemente un solo llamado alertó de lo que estaba sucediendo” y explicó que cuando el personal de la Comisaría Segunda llegó al lugar, no pudo entrevistar a ningún testigo y tampoco se pudo obtener mayor información acerca de lo ocurrido.

Horas más tarde, el personal observó circulando en las redes sociales el video y sin mayores datos inició una investigación de oficio. Guevara señaló que en la mañana del miércoles el personal de la Brigada de Investigaciones y personal de la Comisaría Segunda cruzaron información y a través del relevamiento de las filmaciones lograron identificar a la persona agredida.

Las imágenes del ataque circularon por las redes sociales.

Posteriormente, lo buscaron y lo encontraron. El comisario manifestó que el hombre de alrededor de 27 años tenía lesiones físicas, por lo que recibió asistencia médica del SIEN. Se trata de una persona que se encuentra en situación de calle en el sector del Bajo de Neuquén y que ya es conocido en el ambiente delictivo.

El comisario advirtió que “el video, lamentablemente, no colabora en nada porque son situaciones muy importantes, donde hay que actuar rápidamente porque no sabemos qué situación está ocurriendo”, expresó. Destacó que la información que puedan aportar los testigos debe brindarse de manera inmediata. “El vídeo es contundente, se ve a muchos automovilistas transitando por el lugar”, sostuvo.

Personal de la Comisaría Segunda investiga el hecho.

Qué investiga la policía sobre el linchamiento en Neuquén

El comisario inspector Claudio Guevara manifestó que toda la información que tiene la policía por el momento es de carácter investigativo, pero “todo apuntaría a que el joven quiso cometer un ilícito y las personas que se movilizaban en el vehículo lo vieron y actuaron de mala forma, tomando cartas en el asunto y haciendo justicia por mano propia, agrediéndolo físicamente en un tono excesivo”, manifestó.

Tras entrevistar al joven que fue agredido, el comisario precisó que no quiso brindar mayores datos y tampoco informó qué situación motivó el accionar de los hombres. Sin embargo, sí dio a conocer algunos apodos, por lo que la policía presume que “hay un conocimiento previo”.

Guevara destacó que si bien la información es escasa, la brigada sigue investigando el hecho para obtener mayores indicios, datos y establecer por qué estas personas agredieron al joven. "Más allá de que él no haya o no tenga intención de erradicar la denuncia”, dijo.